Как приготовить молодой картофель: 5 лучших рецептов на скорую руку

В июне начинают копать первый молодой картофель, в связи с чем как никогда актуальны рецепты вкусных блюд с ним.

OBOZREVATEL.Smak подготовил лучшие из июньской подборки рецептов на BBC Food.

Прежде всего, стоит отметить жареный картофель с лимоном и розмарином.

Для этого блюда нужно 200 г порезанного пополам молодого картофеля, сок одного лимона, 2 зубчика чеснока, 2 веточки свежего розмарина, 2 столовые ложки оливкового масла, немного сливочного, соль и перец по вкусу.

В глубокой сковороде нужно разогреть все масло, добавить туда картофель и обжарить 5-6 минут, после чего добавить чеснок и розмарин, и жарить до готовности на среднем огне, переворачивая.

Перед подачей надо добавить специй, полить лимонным соком.

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Молодой картофель используется и в вегетарианском жареном завтраке.

Для него нужно 250 г порезанного на четыре части молодого картофеля, 4 вегетарианские колбаски (можно без них), 2 помидора, 3 столовые ложки оливкового масла, 100 г грибов ломтиками, горстка шпината, 2 яйца, половинка красного лука, мелко порезанного, 2 чайных ложки розмарина или тимьяна, немного чили по желанию, соль и сахар.

Картофель нужно положить в кастрюлю и довести до кипения, готовить 10-15 минут на среднем огне, после чего слить воду и перемешать.

Духовку разогреть до 200 градусов, на противень положить колбаски и помидоры, посыпать их специями и запекать 12-15 минут.

Картофель тем временем переложить в среднюю кастрюлю и обжарить на 2 ст. л. оливкового масла с луком и специями в течение 8-10 минут, пока он не станет хрустящим и румяным, добавить к нему травы.

Отдельно поджарить грибы, добавив к ним за минуту до готовности шпинат, и приготовить яйца, пожарив их 2-3 минуты, чтобы желтки остались жидкими.

Выложить картофель, колбаски, помидоры, грибы и яйца на две тарелки.

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Для ужина отлично же подойдет жареная курица с картофельным рагу.

Для приготовления нужно 1,75 кг курицы, 500 мл темного пива, 400 г картофеля, 300 г мелко порубленной капусты, 200 мл куриного бульона, 50 г сливочного масла, 1 луковица обычная и 2 красных, 3 столовых ложки петрушки, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 веточки тимьяна, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Духовку разогреть до 180 градусов, приправить курицу солью и перцем, обжарить ее в большой кастрюле на оливковом масле, после чего вынуть ее и отложить ненадолго, минуту обжарить лук, после чего вернуть курицу и залить бульон с пивом, поставить ее в духовку на полтора часа, проверять каждые 30 минут, переворачивать, после чего вынуть, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

Для рагу нужно разогреть большую сковороду, добавить сливочное масло и картофель, жарить минут 5, после чего добавить красный лук, чеснок, капусту и тимьян, жарить еще 3-4 минуты.

Добавить немного сока из кастрюли с курицей, довести до кипения и варить 2-3 минуты, чтобы овощи размягчились, приправить солью и перцем, добавить петрушку.

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Еще одним интересным блюдом является куриный поднос по-гречески.

Для него нужно 2 баклажана кубиками, 8 картофелин половинками, 6 куриных бедер, 2 помидора, 150 г сыра фета, 1 красный перец кубиками, 1 красная луковица дольками, 3 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки красного винного уксуса, 3 зубчика чеснока, чайная ложка орегано, пару веточек розмарина, пучок мяты, соль и перец.

Духовку разогреть до 200 градусов, положить в жаровню баклажаны, перец, лук и картофель, сбрызнуть 2 столовыми ложками оливкового масла и уксуса, посыпать чесноком, орегано, розмарином, приправить солью и перцем, накрыть блюдо фольгой и жарить 40 минут, или пока овощи не станут мягкими.

На сковороде нагреть оставшуюся столовую ложку оливкового масла, добавить куриные бедра кожей вниз и варить до золотистого или хрустящего состояния, после чего перевернуть и готовить еще несколько минут.

Увеличить температуру в духовке до 220 градусов, добавить поверх овощей помидоры, фета и курицу кожей вниз, готовить еще 15-20 минут без фольги.

Вынуть, когда курица будет готова, посыпать мятой и подавать с салатом.

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Самым простым и универсальным блюдом с молодым картофелем является фриттата, которую в целом можно приготовить из всего, что есть под рукой.

В предложенном рецепте нужно взять 275 г картофеля, 100 г брокколи, половину красного перца, 1 перец чили, один лук-порей, 100 г фета, 50 г замороженного гороха, 6 яиц, листья салата, соль и перец.

На сковороде нужно разогреть масло, обжарить картофель, брокколи, перец и лук-порей в течение 5-7 минут, помешивая, после чего добавить горох, перец чили и фета.

Отдельно смешать в миске яйца, соль и перец, взбить венчиком, вылить в сковороду и встряхнуть, чтобы они хорошо проникли между овощами.

Готовить фриттату 5 минут, не помешивая, после чего на 3-4 минуты или до готовности поместить в духовку на максимальную температуру.

Аккуратно перенести блюдо на тарелку, нарезать дольками и подавать с салатом.

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