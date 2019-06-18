Как приготовить марокканские митболы и почему это очень вкусно

Национальная марокканская кухня - это причудливое переплетение арабских, еврейских, средиземноморских и берберских пищевых традиций.

Мясные шарики из баранины или говядины – традиционное блюдо Марокко. Особенным его делает специфическая комбинация специй, о которых мы расскажем ниже.

Марокканские митболы

Итак, для марокканских митболов понадобится:

- 1 столовая ложка оливкового масла

- 350 граммов фарша из баранины или говядины

- 1 большая луковица

- 100 граммов кураги, разрезанной пополам

- 1 маленькая палочка корицы

- 400 граммов помидоров

- Несколько зубчиков чеснока

- 25 граммов жареного миндаля в хлопьях (не обязательно)

- Горсть кориандра

Приготовление

Сформируйте мясные шарики, нагрейте масло в большой глубокой сковороде, затем жарьте фрикадельки в течение 10 минут, периодически переворачивая. Достаньте их из сковороды отложите в сторону.

Поместите в сковороду мелко нарезанный лук и жарьте на медленном огне в течение 5 минут, пока он не станет мягким.

Добавьте к луку курагу, палочку корицы, порезанные кубиками или взбитые в блендере помидоры и стакан воды. Доведите до кипения и тушите 10 минут. После чего уберите палочку корицы из соуса и выложите в него митболы и мелко нарезанный чеснок. Фрикадельки на сковороде нужно хорошо перемешать с соусом, довести до кипения и выключить. Подавать с миндалем и кориандром. Идеальный гарнир для этого марокканского мясного блюда с пряной подливой – вареный рис.

Марокканские митболы с рисом

Иногда вместо корицы при приготовлении марокканских тефтелей используют имбирь, а кориандр заменяют или дополняют мятой. Все перечисленные специи придают мясу незабываемый аромат.

При подаче можно украсить готовое блюдо миндалем:

Марокканские митболы с миндалем

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