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Известный повар рассказал, как приготовить вкусную пасху

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной пасхи – к празднику, который в этом году у православных отмечается 28 апреля (кстати, почитайте, какие традиционные украинские блюда лучше приготовить к праздничному столу).

Рецепт пасхи Клопотенко опубликовал в своем Instagram.

Любишь съедать верхушку паски - люби готовить паску. Это мало кому известная заповедь, но важная. Думаю, вы должны знать о ней, #гастроприхожане. Потому что получается с любовью. Потому что нежно, с апельсиновой цедрой, упругим изюмом и хрустящим маком. Потому что божественно по вкусу и своей сути. Это вам не бездушные паски из магазина. Рецепт я оставил в профиле. Поверьте, это просто. Вот очень. ———— Подписывайтесь на мой ютуб-канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты.

Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

"Любишь съедать головку паски – люби готовить паску. Это мало кому известная заповедь, но важная. Думаю, вы должны знать о ней, #гастроприхожане. Потому что получается с любовью. Потому что нежно с апельсиновой цедрой, упругим изюмом и хрустящим маком. Потому что божественно по вкусу и своей сути. Это вам не бездушные пасхи из магазина", - отметил повар в своей публикации.

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