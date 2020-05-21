Хумус из фасоли и авокадо: авторский рецепт от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Алена Юдина.

ХУМУС ИЗ ФАСОЛИ И АВОКАДО

Ингредиенты

фасоль отварная белая - 2 стакана,

авокадо спелый - 1 шт,

кинза или петрушка свежие - 1 пучок,

сок лимона - 2 ст.л,

масло оливковое - 2 ст.л,

соль, черный перец, острый перец, паприка, асафетида - по вкусу.

Приготовление

Авокадо нужно очистить и крупно нарезать. Зелень промыть и удалить стебли.

Все ингредиенты поместить в кухонный комбайн и измельчить до однородной консистенции.

Можно добавить семена и орехи.

Хумус можно подавать к тостам из цельнозернового хлеба, либо же как самостоятельное блюдо, используя в качестве гарнира грибы или свежие овощи.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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