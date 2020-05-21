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Хумус из фасоли и авокадо: авторский рецепт от диетолога

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Алена Юдина.

Хумус из фасоли и авокадо: авторский рецепт от диетолога

ХУМУС ИЗ ФАСОЛИ И АВОКАДО

Ингредиенты

  • фасоль отварная белая - 2 стакана,

  • авокадо спелый - 1 шт,

  • кинза или петрушка свежие - 1 пучок,

  • сок лимона - 2 ст.л,

  • масло оливковое - 2 ст.л,

  • соль, черный перец, острый перец, паприка, асафетида - по вкусу.

Приготовление

Авокадо нужно очистить и крупно нарезать. Зелень промыть и удалить стебли.

Все ингредиенты поместить в кухонный комбайн и измельчить до однородной консистенции.

Можно добавить семена и орехи.

Хумус можно подавать к тостам из цельнозернового хлеба, либо же как самостоятельное блюдо, используя в качестве гарнира грибы или свежие овощи.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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