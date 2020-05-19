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Хрустящие вафли из трех видов муки: рецепт от известного фуд-блогера

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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

Хрустящие вафли из трех видов муки: рецепт от известного фуд-блогера

ВАФЛИ К ЗАВТРАКУ

Ингредиенты

  • творог - 250 гр,

  • яйца - 2 яйца,

  • сахар - 1/2 ст,

  • кокосовая стружка - 1/2 ст,

  • цедра одного апельсина,

  • сок одного апельсина,

  • рисовая мука - 1/2 ст,

  • кукурузная мука - 1/2 ст,

  • цельнозерновая мука - 1/2 ст

  • разрыхлитель - 1 ч. л.

Приготовление

В миску кладем 2 яйца и 250 гр. творога. Добавляем цедру одного апельсина и сок одного апельсина. Добавляем кокосовую стружку и сахар. Вливаем молоко и миксером взбиваем массу до однородного состояния. Добавляем в тесто кукурузную, рисовую и цельнозерновую муку. Добавляем разрыхлитель и перемешиваем массу. Тесто готово.

Выпекаем вафли, смазав пластины вафельницы кокосовым маслом. Вафли пекутся быстро. Из этого количества теста у вас получится 12-14 шт.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт блогер питание
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