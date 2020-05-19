Хрустящие вафли из трех видов муки: рецепт от известного фуд-блогера

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.
ВАФЛИ К ЗАВТРАКУ
Ингредиенты
творог - 250 гр,
яйца - 2 яйца,
сахар - 1/2 ст,
кокосовая стружка - 1/2 ст,
цедра одного апельсина,
сок одного апельсина,
рисовая мука - 1/2 ст,
кукурузная мука - 1/2 ст,
цельнозерновая мука - 1/2 ст
разрыхлитель - 1 ч. л.
Приготовление
В миску кладем 2 яйца и 250 гр. творога. Добавляем цедру одного апельсина и сок одного апельсина. Добавляем кокосовую стружку и сахар. Вливаем молоко и миксером взбиваем массу до однородного состояния. Добавляем в тесто кукурузную, рисовую и цельнозерновую муку. Добавляем разрыхлитель и перемешиваем массу. Тесто готово.
Выпекаем вафли, смазав пластины вафельницы кокосовым маслом. Вафли пекутся быстро. Из этого количества теста у вас получится 12-14 шт.
Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.
С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.