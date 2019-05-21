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Хачапури с мясом за 35 минут: простой вкусный рецепт

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Хачапури является традиционным национальным грузинским блюдом. Мучное изделие представляет собой не только закрытый пирожок, начиненный сыром и яйцом, но и хачапури с мясом.

Хачапури с мясом за 35 минут: простой вкусный рецепт

Название "хачапури" происходит от слов "творог" и "хлеб" на грузинском языке. В некоторых случаях местные гурманы могут называть хачапури пироги с парной рыбой или мясом.

Хачапури с мясом за 35 минут: простой вкусный рецепт

Культура грузинской кухни предполагает наличие множества рецептов приготовления хачапури, среди них – имеретинские, мегрельские, гурийские, аджарские, рачинские и другие. Классическим вариантом начинки пирога зачастую считают имеретинский сыр, однако приготовление хачапури с мясом можно назвать не менее популярным рецептом.

Читайте подробнее быстрый пошаговый рецепт хачапури с мясом по этой ссылке.

Хачапури с мясом за 35 минут: простой вкусный рецепт

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