Эти пять продуктов ни в коем случае нельзя есть в самолете

Все знают, что еда, которую на борту предлагают авиакомпании, далеко не всегда вкусная.

А лоукосты вообще не предложат пассажирам ничего, кроме воды или сока. Но даже если вы решили взять свою еду на борт, то вот список продуктов, которым не место в самолете.

Бобы

Полезные для нашего организма бобы – точно неудачный выбор для перекуса на борту. То, что такая еда провоцирует газы – чистая правда. Если вы не хотите провести весь полет, краснея от неприятного запаха, то откажитесь от бобов, даже если вы их безумно любите.

Буррито

Употребление буррито в тесном пространстве, которое вы делите с сотнями других пассажиров - это рецепт катастрофы. Бобы в буррито могут вызвать вздутие живота и газы, пряные ингредиенты могут вызвать изжогу, а чеснок и лук начнут тут же "ароматизировать" весь самолет.

Куриные крылышки

Пикник или кафе вот где нужно есть жаренные куриные крылышки. А самолет – это точно не то место, где стоит лакомиться этой закуской. Незнакомцы, которые летят рядом с вами точно не оценят аромат соуса и жаренного куриного мяса.

Если вы достаточно смелы, чтобы есть жареные крылышки их в полете, запаситесь горой салфеток и терпением. Так как отмыть руки в крошечной раковине самолета со слабым напором воды будет весьма нелегкой задачей.

Пампушки с чесноком

Не подвергайте своих попутчиков этой пытке. Мало того, что они источают чесночный запах, так после их поедания ваше дыхание еще несколько часов будет напоминать окружающим, что вы съели. Кроме того, без борща пампушки почти бесполезны.

Газировка

Хотя в любом другом случае нет причин отказываться от газированных напитков, во время перелета употреблять газировку категорически не рекомендуют. Ведь это чревато вздутием живота и даже коликами. Все дело в изменениях давления на борту самолета.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!