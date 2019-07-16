Два лучших рецепта голубцов на ужин

Одним из наиболее популярных блюд украинской и восточноевропейской кухни являются голубцы. Приготовление данного блюда станет идеальным вариантом для сытного домашнего обеда.

OBOZREVATEL.Smak подготовил для вас подборку лучших рецептов приготовления голубцов.

Голубцы с картошкой

Фаршированные картофелем голубцы – это простое, невероятно вкусное и сытное блюдо, которое прекрасно подойдет для людей, которые по некоторым причинам временно отказались от мяса или держат пост. Такое блюдо можно готовить каждый день или подавать его к столу на праздники.

Подробный пошаговый рецепт с необходимыми ингредиентами для приготовления блюда читайте по следующей ссылке.

Голубцы с грибами

Другим альтернативным блюдом голубцам с мясом можно назвать голубцы с грибами. Аппетитные и сытные голубцы по силам приготовить практически любой хозяйке. Ингредиенты прекрасно сочетаются как с соусом, так и со сметаной.

Подробный рецепт приготовления голубцов с грибами вы можете найти здесь.

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