Два лучших рецепта блюд, которые нужно заготовить на зиму

Зимой наш организм крайне нуждается в овощах и фруктах, но на помощь приходит заранее приготовленная летом домашняя консервация, среди которой – лечо на зиму и ткемали.

OBOZREVATEL.Smak подготовил для вас подборку двух лучших рецептов приготовления данных блюд.

Лечо на зиму

Одной из наиболее популярных заготовок на холодную пору года во многих семьях является лечо. Блюдо венгерской кухни, ставшее невероятно популярным в восточной части Европы, готовят по-разному, однако в классическом варианте среди ключевых ингредиентов присутствуют помидоры, лук и перец.

Подробный пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления лечо на зиму вы можете прочитать по этой ссылке.

Ткемали на зиму

Многие хозяйки сталкиваются с серьезными проблемами в процессе приготовления вкусного домашнего соуса. Несмотря на все старания, соус в итоге получается или чересчур жидким, или же с комками. Пряности и специи и вовсе могут негативно повлиять на вкус соуса. Однако мы готовы поделиться с вами простым способом приготовления соуса.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам попробовать приготовить ткемали на зиму при помощи нашего оригинального рецепта, который вы можете найти здесь.

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