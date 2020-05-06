Диетологи развенчали миф о вреде ночного перекуса

Известные диетологи из разных стран мира отмечают, что правильный перекус перед сном полезен, поскольку помогает поддерживать здоровый вес, контролировать аппетит и уровень сахара в крови.

Итак, grandkulinar.ru пишет, что рекомендуют есть диетологи на ночь глядя:

Стакан молока

Getty

Теплое или холодное молоко перед сном - отличный выбор. "Я люблю выпить стакан молока, когда я голодна перед сном, - говорит диетолог Стейси Льюис из Алабамы. – В каждых 30 гр. молока содержится 1 гр. белка. Это помогает мне насытиться до завтрака".

Греческий йогурт

Отличный вариант для любителей молочных продуктов - греческий йогурт. Эдвина Кларк, магистр хирургии, сертифицированный и практикующий диетолог и специалист по спортивной диетологии. "Миска с фруктами и греческим йогуртом дает нам сливочную сладость мороженого без содержащихся в нем сахара и жира, - говорит она. – Еще в йогурте много пробиотиков, которые могут помочь наладить пищеварение, а также это источник аминокислоты триптофан, которая помогает регулировать суточный биоритм".

Миндаль в шоколаде

7organic.ru

Ромина Барритта, диетолог из Латинской Америки, считает, что ночной перекус не всегда необходим. Дело в том, как поздно вы обычно ужинаете. "В Аргентине ужин подают поздно, около 20:30 или 21:00, поэтому нет смысла перекусывать перед сном… Но, как оказалось, эспрессо без кофеина с добавлением небольшого количества молока и с миндалем в темном шоколаде – это мое".

Арахисовая паста

Бринн Макдауэлл, сертифицированный диетолог, рекомендует арахисовую пасту. "Мой любимый вечерний перекус – ложка арахисовой пасты, посыпанной шоколадной крошкой. Кремообразная и хрустящая текстура, белки и жиры для насыщения и немного сладости, чтобы порадовать себя".

Попкорн

Obozrevatel

Как ни странно, дополнит дневную норму потребления злаков и всем известный попкорн. "Один из моих перекусов перед сном – это попкорн со щепоткой соли", - признается Кара Элизабет Картер, диетолог из США. В домашних условиях его можно приготовить, используя обычную микроволновку.

Фрукты с сыром

Прекрасный ночной перекус – комбинация сыра и фруктов. По словам Дэни Синделара, сертифицированного диетолога, кусочки яблока и сыр – это идеальное сочетание сладкого и соленого.

Травяной чай

Getty

Очень многие специалисты отметили, что перед сном обязательно пьют чашку чая. "Меньше еды, больше питья!" - уверен сертифицированный диетолог Джесси Ферман. "Теплый травяной чай – мой выбор номер один для того, чтобы переключиться на подготовку ко сну, ощущая мягкий вкус". Среди наиболее популярных видов чая – ромашковый, лавандовый и ройбуш.

Тыквенные семечки

Диетолог Трейси Яблон Бреннер пьет чай с тыквенными семечками. "В тыквенных семенах содержится много магния и триптофана, аминокислоты, полезной для лечения бессонницы (организм превращает триптофан в серотонин, а затем в мелатонин, расслабляющий гормон сна).

Чипсы из питы с хумусом

Еще одно хорошее сочетание полезных углеводов и белков можно обнаружить в порции хумуса с горстью чипсов из питы (чтобы макать в хумус). Триша Бенджамин Рут, сертифицированный диетолог, отмечает: "Белки и углеводы дают мне топливо на всю ночь".

Замороженные фрукты

novate.ru

А диетолог Джессика Кординг все рекомендует простое замороженное лакомство. "Я обожаю замороженные ягоды в качестве ночного перекуса: это идеальный микс кислого и сладкого, - замороженные ягоды хорошо сочетаются с другими "ночными суперфудами", - "Если я знаю, что мне нужно немного белка, я добавлю немного белого греческого йогурта, рикотты или кусочек сыра".

Как сообщал OBOZREVATEL, существует целый ряд продуктов, употребление которых благотворно действует на мужское здоровье, повышая в организме тестостерон.

Кроме улучшения сексуальных способностей, этот гормон играет большую роль в наборе мышечной массы и благоприятно воздействует на костные ткани

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!