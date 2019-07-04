Бутерброд с фасолью вошел в топ самых любимых британских блюд

Блюда Великобритании могут повергнуть в шок представителей других культур, которые запросто посчитают такую еду странной. Так, особой популярностью пользуется бутерброд с фасолью.

Британский таблоид The Sun составил список самых популярных блюд королевства, среди которых бутерброд с фасолью, потроха, хагис и черный пудинг.

Бутерброд с фасолью

Абсолютной классикой в королевстве считают бутерброд с фасолью. Такое блюдо очень просто приготовить – нужно лишь опустить хлеб в тостер и достать фасоль из банки, после чего получится бутерброд.

Потроха

Данное блюдо несет в себе часть средневековых традиций и представляет собой отдельные части органов и внутренностей животных. На первый взгляд, внешний вид такой еды оставляет желать лучшего, однако британцы уверяют, что это очень вкусно.

Горшечные креветки

Горшечные креветки представляют собой традиционное британское блюдо в виде коричневых креветок в масле. Это, по мнению британцев, потрясающий завтрак, который не стоит употреблять во время похмелья.

Хаггис

Немного странное, но очень вкусное блюдо из овечьих органов, смешанных со специями, овсянкой, салом и луком, сваренных в овечьем или бараньем желудке.

Черный пудинг

Гвоздь программы удивительных британских кулинарных изысков – черный пудинг. Многие люди чувствуют страх после того, как они узнают ингредиенты данного блюда, ведь черный пудинг – это колбаса из свиной крови. Не самая аппетитная вещь в мире, считают британцы, однако данное блюдо стоит того, чтобы его попробовать, причем сделать это нужно на завтрак.

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