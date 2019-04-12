Биолог изучила суши в ресторанах и ужаснулась

Суши – одно из самых популярных блюд в мире, пришедшее к нам с Японии. Многие люди считают суши вершиной кулинарии, ведь приготовить их не сложно, а вкус всегда потрясающий. Но, к сожалению, последствия их употребления иногда весьма печальны. Изначально, все может начаться с легкого отравления и перерасти в серьёзную болезнь с весьма неприятным исходом.

В большинстве случаев это происходит после посещения местных японских ресторанов, где технология приготовления суши не всегда соответствует общепринятому стандарту. Касается это сырой рыбы, с которой, в основном и готовят суши. Неправильное хранение и термическая обработка рыбы может привести к ее заражению бактериями и опасными для человека паразитами.

В большинстве ресторанов не только не следят за качеством продукции, но и очень часто обманывают гостей. К такому выводу пришла профессор биологии лондонского колледжа, после проведенного эксперимента. В ходе исследования Дженнифер Макдональд взяла несколько образцов рыбы из японских ресторанов, чтобы проверить их на наличие паразитов. Результаты удивили не только Дженнифер, но и ее студентов, которые также принимали участие в эксперименте.

Выяснилось, что более половины проверенных образцов рыбы заражены бактериями и паразитами. При этом, заявленный один вид рыбы на самом деле оказывается совсем другим. Макдональд отметила, что почти всю рыбу неправильно маркируют, а это может привести к тому, что человек может получить по сути ту рыбу, на которую у него аллергия. Исследование также показало, что несколько образцов оказались токсичными и вовсе запрещенными к употреблению во многих странах.

Отказаться о своего любимого блюда очень сложно, тем более если это суши. Но все же стоит иногда задумываться о том, что именно мы едим. Не ленитесь проверять рыбу на качество, убедитесь, что она свежая. Не стесняйтесь попросить заменить блюдо в ресторане, если вам не нравится внешний вид рыбы или ее запах.

А лучше всего приготовьте дома любое блюдо из рыбы по нашим рецептам.

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