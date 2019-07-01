Актуальный рецепт пирога с абрикосами на кефире

Этот аппетитный пирог с абрикосами приготовить очень просто!

Такая выпечка идеально подойдет не только для семейного чаепития, но и для угощения гостей.

По данному рецепту пирог делается очень легко и быстро, а испечь его можно не только с абрикосами, но и практически с любыми другими фруктами и ягодами на ваш вкус.

Ингредиенты:

Яйца — 2 штуки

Кефир — 2 стакана

Сахар — 2 стакана

Масло растительное — 4 столовые ложки

Мука — 3 стакана

Абрикосы — 300-400 граммов

Сода — 1 чайная ложка

Соль — 1 щепотка

Ваниль — по вкусу

Приготовление

Для теста взбейте яйца с сахаром, добавьте в них масло, соду, ванилин и щепотку соли, хорошо размешайте, влейте кефир и еще раз перемешайте. Теперь небольшими порциями введите муку, у вас должно получиться достаточно густое тесто, как на оладьи.

Для удобства смешивания можете использовать венчик.

В смазанную маслом форму вылейте тесто, при необходимости слегка разровняйте, а затем выложите сверху абрикосы.

Их можно порезать на кусочки в зависимости от размера, а если абрикосы некрупные - просто разделить на половинки.

В предварительно разогретой до 180-200 градусов духовке выпекайте пирог в течение 25-35 минут. Время выпечки зависит в основном от размера пирога, но может варьироваться и в связи с особенностями вашей духовки.

О готовности пирога вам сообщит румяная корочка и прекрасный аромат выпечки с абрикосами!

Для подачи разрежьте его на порционные кусочки и наслаждайтесь абрикосовым вкусом, приятного аппетита!

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