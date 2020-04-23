Употребление в пищу продуктов, содержащих антиоксиданты, существенно уменьшает риск развития ряда серьезных хронических заболеваний.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала диетолог Вера Паламарь.

"Антиоксиданты - это соединения, которые вырабатываются в организме и содержатся в продуктах питания. Они помогают защитить клетки организма от повреждений, вызванных потенциально вредными молекулами, известными как свободные радикалы.

Со временем свободные радикалы могут накапливаться и вызвать состояние, известное как окислительный стресс. Это может приводить к повреждению ДНК и других важных структур в клетках.

К сожалению, хронический окислительный стресс может увеличить риск возникновения хронических заболеваний, таких как болезни сердца и сосудов, диабет 2 типа и рак.

К счастью, еда, богатая антиоксидантами, может помочь повысить уровень антиоксидантов в крови для борьбы с окислительным стрессом и соответственно снизить риск возникновения данных заболеваний.

10 лучших продуктов с высоким содержанием антиоксидантов

Черника является одним из лучших источников антиоксидантов в рационе. Она богата антоцианами и другими антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и замедлить снижение функции мозга, которое происходит с возрастом.

Клубника богата антиоксидантами, называемыми антоцианами, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Ягоды годжи являются богатым источником антиоксидантов, включая уникальный тип, известный как полисахариды Lycium barbarum . Они связаны с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также могут помочь бороться со старением кожи.

Малина питательна, вкусна и наполнена антиоксидантами. Как и черника, она богата антоцианами и оказывает противовоспалительное действие на организм.

Капуста - одна из самой питательной зелени на планете, отчасти потому, что богата антиоксидантами. Хотя обычная капуста богата антиоксидантами, красные сорта капусты могут содержать почти вдвое больше.

Красная капуста - вкусный способ увеличить потребление антиоксидантов. Ее красный цвет обусловлен высоким содержанием антоцианов, группы антиоксидантов, которые были связаны с некоторыми впечатляющими преимуществами для здоровья.

Фасоль - недорогой способ увеличить потребление антиоксидантов. Они также содержат антиоксидант кемпферол, который в исследованиях был связан с противораковой пользой.

Свекла является отличным источником клетчатки, калия, железа, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Она содержат группу антиоксидантов, называемых беталаинами, которые обеспечивают высокую антиоксидантную и противовоспалительную защиту.

Шпинат богат питательными веществами, содержит много антиоксидантов и мало калорий. Это также один из лучших источников лютеина и зеаксантина, который защищает глаза от свободных радикалов.

Чёрный шоколад - это вкусный, питательный и один из лучших источников антиоксидантов. Причём, чем выше процент содержания какао, тем больше антиоксидантов содержится в шоколаде".

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