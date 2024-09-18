Железнодорожному рынку требуется независимый регулятор для установления справедливых тарифов, – Рыженков

Инициатива "Укрзалізниці" "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки не имеет никакой логики, потому что перевозка тонны зерна для УЗ обходится дороже тонны руды. Соответственно, и тариф на эти перевозки должен быть разным.

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Об этом заявил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Перевозка руды – это перевозка прямым маршрутным поездом из пункта А в пункт Б, то есть из комбината в порт. При этом ГОК сам формирует маршрутный поезд, а УЗ остается только предоставить большой магистральный локомотив и собственную инфраструктуру – колею. А перевозка зерна – гораздо более дорогая операция для УЗ: состав нужно собирать небольшими локомотивами по несколько вагонов из разных элеваторов на разных железнодорожных станциях, прежде чем везти в порт. То есть, расходы "Укрзалізниці" на доставку сопоставимого объема зерна значительно больше, чем руды", – говорит Рыженков.

Он также отметил, что во время войны грузовые тарифы УЗ выросли для металлургов больше, чем вдвое. Сейчас логистика занимает 40% себестоимости продукции, так что очередное повышение железнодорожного тарифа снизит ее конкурентоспособность.

"Нужна полноценная реформа "Укрзалізниці", то есть разделение ее на несколько независимых компаний – инфраструктурную, тяговую, пассажирскую. Каждая из этих компаний должна устанавливать свои прозрачные тарифы на свои услуги. Также должен быть создан независимый регулятор как на энергетическом рынке. Чтобы этот регулятор был арбитром между бизнесом и УЗ по части тарифов на монопольные услуги. Потому что сейчас есть железнодорожный монополист, который может предлагать любые тарифы и никто не может проверить, насколько они обоснованы", – резюмировал Рыженков.

Как известно, "Укрзалізниця" за январь-август 2024 года перевезла на экспорт 57 млн 740 тыс. т грузов – это на 65,8% больше, чем за такой же период в прошлом году. Это позволило компании получить за полгода прибыль в размере более 3 миллиардов гривен.

В то же время, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что к концу года компания ожидает убытки, и инициировал очередное повышение грузовых тарифов. В ЕВА заявили, что УЗ должен сосредоточиться на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), значительно возросших за последний период, и воздержаться от увеличения тарифов.