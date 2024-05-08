'Зеленые' инвесторы получили частичную оплату долга за 2023 год – Гарпок

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 6 мая перечислило предприятиям возобновляемой энергетики 4,3 млрд грн задолженности за 5 месяцев 2023 года.

Об этом сообщается на сайте.

Согласно сообщению, Гарпок произвел оплату производителям ВИЭ за производимую электроэнергию за месяцы, по которым Нацкомиссия по энергетике утвердила услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.

После уплаты долга достигнуты следующие уровни оплаты: январь 2023 года – 100%, февраль – 94,9%; июль – 99,4%; август – 100%, сентябрь – 96,8%.

Как отмечается, оплата произведена за счет средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в оплату утвержденной НКРЭКУ услуги, а также за счет платежей производителей ВИЭ за услуги по урегулированию доли небалансов и стоимости отклонения балансирующей группы гарантированного покупателя.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял, что комиссия начала решение проблемы неутвержденных актов и 30 апреля был урегулирован вопрос долгов перед отраслью ВИЭ за январь, февраль, июль, август, сентябрь 2023 года.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация отмечает акты за период 11 месяцев. По мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку уже истекают сроки, предоставленные на решение этого вопроса СНБО.