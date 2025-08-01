Зарплаты украинских военных в августе: сколько будут платить

В Украине из-за принятия изменений в бюджет на 2025 год проблем с выплатой зарплат военных не будет. Однако в августе на увеличение размера денежного обеспечения рассчитывать не стоит.

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Так, размеры зарплат предусмотрены нормами закона и постановлением правительства. Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ. 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен; 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц. Самые большие выплаты получают те, кто непосредственно находится на первой линии обороны.

Как сообщает Минобороны, ежемесячные основные виды денежного обеспечения для военнослужащих Вооруженных сил Украины охватывают постоянные составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы. К таким видам обеспечения относятся:

Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию — это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, которая выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет — это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностного и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

Размер награды никоим образом не зависит от того, являются они контрактниками или мобилизованными. А на нее именно влияют указанные выше факторы – в том числе должность, звание.

В общем у контрактников, не тех, которые идут по программе "Контракт 18-24", есть привилегия – при подписании первого контракта лицо получает единовременную дополнительную выплату. Рядовые военные имеют право при подписании первого контракта получить помощь 24224 гривны, сержанты и старшины – 27252 грн, офицеры – 30280 грн.

Стоит отметить, что есть инициативы некоторых органов местного самоуправления относительно единовременных выплат лицам, которые были мобилизованы. Но такая практика не очень распространена.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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