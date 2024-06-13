Закрытый 'Борисполь' получит от МИУ четверть миллиарда на сомнительные закупки, – Гончаренко

Министерство инфраструктуры решило забрать 250 миллионов гривен у порта Южный и отдать аэропорту Борисполь. При том, что порт требует денег на ремонт после обстрелов, а Борисполь закрыт и использует эти деньги на сомнительные закупки.

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Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Министерство инфраструктуры фонтанирует сомнительными идеями. Решили забрать 250 млн грн у порта Южный и отдать их на проедание аэропорта Борисполь. Важно, что это деньги, которые порт должен инвестировать в развитие инфраструктуры, что увеличило бы его способность переваливать грузы из Украины. А в Борисполе планируют их потратить на закрытие долгов и сомнительные закупки", – написал нардеп.

Он отметил, что после открытия морского коридора порты стали фундаментальной основой экономики.

"Без портов у нас уже не было бы денег на оборону, потому что большая торговля идет по морю. Развитие портов предоставит миллиарды дополнительных поступлений. Поэтому должны остановить коррупционные идеи отобрать деньги у главного инфраструктурного хаба страны", – резюмировал нардеп.

Напомним, перевалка в портах Украины составила почти 46 млн. тонн за 5 месяцев 2024 года. Это в два раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года.