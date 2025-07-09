Заготовка металлолома в Украине за годы независимости упала в 6 раз – СМИ

Объемы заготовки лома черных металлов в Украине за годы независимости сократились в 6 раз – до минимальных показателей во время широкомасштабной войны. При этом, перспективы возвращения к более-менее существенному росту отрасли достаточно печальны.

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Об этом пишет аналитический центр GMK-Center в статье "Исчезающий ресурс: вызовы для украинской ломозаготовки"

"Деиндустриализация экономики стала главным фактором, определяющим состояние рынка лома в Украине. Это необратимый процесс. Расчеты аналитиков показывают: прежние объемы ломозаготовки остались в прошлом, скорее всего, навсегда", – говорится в статье.

По данным GMK-Center, рост ломозаготовки в Украине пришелся на вторую половину 1990-х, в 2000 г. отрасль достигла исторического максимума в 11 млн т за счет утилизации советского промышленного наследия, а затем, с 2001 г. в ней пошел устойчивый спад из-за низкого уровня инвестиций в обновление металлофонда и фактического "исчезновения" целых секторов украинского машиностроения.

"Главным источником лома в Украине в последние годы был амортизационный лом, на долю которого приходилось до 75%. Иными словами, эта отрасль работала и продолжает работать на накопленном ресурсе советских времен. Этот ресурс не пополняется должным образом из-за заниженного потребления стали в Украине", – подчеркивают в GMK-Center.

Война усугубила проблематику ресурсов и ломозаготовки. Часть украинской территории оказалась оккупированной или ареной активных боевых действий. Сейчас объем лома в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, частично в Харьковской и Сумской обл. близок к нулю. Ранее эти регионы обеспечивали около 1 млн т лома в год. Компенсировать утраченные объемы повышением заготовки в других регионах невозможно. Как мы обсудили выше, потенциал генерации лома на других территориях ограничен. Советское индустриальное наследие в основном было сосредоточено именно в промышленных областях Востока Украины.

Активные боевые действия, падение экономики, падение и стагнация промышленного производства, эмиграция из страны и нехватка персонала, мобилизационные процессы – влияют на ломозаготовительную отрасль негативно. Как результат, количество участников рынка сокращается. В 2009 г. в Украине насчитывалось около 1700 ломозаготовительных компаний. Сейчас, по экспертным оценкам, их осталось не более 100-120 с активным количеством площадок для сбора лома от 250 до 300.

"Поэтому, очевидно, украинская ломозаготовка будет и в дальнейшем находиться на плюс-минус нынешнем уровне. У оставшихся игроков в отрасли нет доступного лома из-за деиндустриализации и падения экономики за 3,5 года полномасштабной войны; нет перспектив образования машиностроительного лома, поскольку отрасль сокращалась 20 лет, а из-за войны и геополитических рисков имеет очень слабые перспективы; нет возможности активно работать с военным ломом из-за законодательных ограничений; нет потенциала для увеличения сбора лома из-за ограничения мощностей самой отрасли, которая сильно сократилась и уменьшилась во время войны", – констатируется в статье GMK-Center.