За трое суток энергетики вернули свет более 31 тыс. семей после вражеских атак – ДТЭК

За три дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 31,3 тыс. семей, которые были обесточены из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В нем отмечается, что за последние три дня в Донецкой области, которая остается регионом тяжелейших боев, энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты ряда повреждений сетей и вернуть свет в дома 21,7 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

В то же время, на Днепропетровщине, которая также постоянно подвергается вражеским ударам, удалось восстановить электричество для 8,8 тысяч семей местных жителей.

Кроме того, в то же время в Одесской области энергетики оперативно восстановили свет для более 700 местных жителей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеской атаки.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 86 тысяч семей в 45 населенных пунктах, находившихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.