За сутки энергетики вернули свет 39 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

19 апреля энергетики ДТЭК вернули свет жителям 4 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Днепропетровщина продолжает подвергаться вражеским обстрелам и ракетным ударам, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. Здесь за сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 26,5 тыс. семей, дома которых были обесточены из-за вражеских обстрелов.

В Донецкой области также продолжаются боевые действия. Обстрелы продолжают разрушать мирные города, включая энергетическую инфраструктуру. За последние сутки ремонтные бригады компании смогли возобновить электроснабжение для более 13 тыс. семей.

Энергетики продолжают сотрудничать с ВСУ и приступают к ремонтам только после того, как получат от них разрешение на работу.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.