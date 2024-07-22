За неделю энергетики вернули свет 75 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

С 15 по 21 июля энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 56 населенных пунктов, обесточенных из-за атак врага.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Враг продолжает ежедневные обстрелы Днепропетровщины, особенно юга области, приближенного к линии фронта. Здесь за неделю энергетики возобновили электроснабжение домов 39,7 тысячи семей региона.

В то же время в Донецкой области сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за активных боевых действий на территории региона. Энергетики продолжают ремонтировать сети и оборудование, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ. С 15 по 21 июля здесь удалось вернуть электричество в доме почти 35 тысяч семей прифронтового региона.

Регулярно страдает враждебными обстрелами и Одесская область. 17 июля наши специалисты вернули свет в дома 165 семей Одесщины, которые были обесточены из-за очередной вражеской атаки.

Энергетики ДТЭК Сети делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе, во время выполнения работ в Донецкой области, ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел. В результате этого был ранен один энергетик.