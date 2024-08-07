За два дня ДТЭК вернул свет 10 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов

За двое суток энергетики вернули свет 10 тыс. семей, которые были без электричества из-за атак – ДТЭК

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19 и 20 июля энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 19 населенных пунктов в Донецкой и Днепровской областях и вернуть свет 10,7 тыс. семей.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все сложности за последние двое суток энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 5,5 тысячи домов, обесточенных из-за обстрелов.

Продолжает враг атаковать и Днепровщину. Здесь за два дня энергетики вернули свет в 5,1 тысячи домов жителей Днепропетровской области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 364 тысяч семей украинцев, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.