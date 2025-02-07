Выросло количество украинцев, одобряющих действия власти в улучшении ситуации в энергетике – опрос

Большинство украинцев положительно оценивают усилия властей по стабилизации энергетической ситуации в стране. По результатам нового опроса группы "Рейтинг", 69% респондентов считают действия властей в сфере энергетики эффективными, тогда как в октябре 2024 года этот показатель был ниже.

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При этом большинство граждан (62%) отметили, что ситуация с энергоснабжением лучше, чем они ожидали, еще 32% считают, что она соответствует их прогнозам. Только 5% украинцев заявили, что ситуация с энергообеспечением ухудшилась.

Самыми известными мерами власти стали:

восстановление разрушенных энергообъектов – об этом знают 48% респондентов;

усиление защиты энергетической инфраструктуры – 38% и привлечение международной помощи посредством средств и энергетического оборудования – 37%

Молодежь оказалась более информированной о действиях властей в сфере энергетики, чем старшее поколение.