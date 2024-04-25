Возило оружие из КНДР: российское подсанкционное судно обнаружили в Китае

Китай предоставляет причал для российского грузового судна "Ангара", находящегося под санкциями США и причастного к поставкам оружия Северной Кореи в Россию. Эта ситуация вызвала возмущение у Госдепартамента США и привела к призыву выполнить резолюцию ООН по ограничению торговли с Северной Кореей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитический центр Royal United Services Institute. Российское судно "Ангара", вероятно, содержащее северокорейские боеприпасы, находится на якоре на китайской верфе в восточной провинции Чжэцзян с февраля.

По данным аналитиков, судно переправило в российские порты тысячи контейнеров с августа 2023 года. Считается, что некоторые из этих контейнеров могут содержать северокорейские боеприпасы.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что есть "достоверные сообщения из открытых источников" о том, что "Ангара" находится пришвартована в китайском порту, и он уже поднял этот вопрос перед китайскими властями. Госдепартамент США призывает все государства-члены выполнить свои обязательства по резолюции 2397 Совета Безопасности ООН.

Эта резолюция содержит требование к государствам ООН снять с регистрации любые суда, участвующие в незаконной деятельности, включая перевозку оружия из Северной Кореи. В международном сообществе растет озабоченность в этой ситуации, особенно в условиях обострения геополитических конфликтов и повышения напряжения в регионе.

Эксперты отмечают, что судно было обнаружено с помощью уникального транспондера автоматической идентификационной системы (AIS), временно включенного из соображений безопасности при пересечении активной части Корейского пролива на пути в Китай. Royal United Services Institute (RUSI) сообщил, что до прибытия в Китай 9 февраля этого года, в январе судно "Ангара" было причалено в портах Северной Кореи и России с выключенным транспондером для ремонта или технического обслуживания, а по прибытии в Китай он снова остановил передачу сигнала.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компании, продолжающие закупать товары у Европейского Союза (ЕС) и поставляющие их в Россию, рискуют попасть в список санкций. Соответствующее расширение ограничительных мер уже рассматривается ЕС.

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