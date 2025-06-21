Вокруг санатория в Конча-Заспе возник громкий скандал: разрушенный 'Жовтень' пытаются передать в управление Борису Кауфману, который шаг за шагом захватывает эти территории – СМИ

2 июня 2025 года АРМА начало в системе Prozorro тендер по отбору управляющего санатория "Жовтень" в Конча-Заспе под Киевом, в котором участвуют только два участника. Речь идет об одесском бизнесмене Борисе Кауфмане и львовском бизнесмене Игоре Кривецком.

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Как пишет издание "Экономическая правда", Кривецкий рассматривает санаторий как придаток или "задний двор" к новому пятизвездочному курорту, от управления которым в государственный бюджет ежемесячно будет поступать всего 158 тыс. грн. При этом львовянин владеет ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал", который, по открытым данным, не первый год убыточен.

Кауфман же вывел на тендер ООО "Компания Константа 2020". При этом роли между двумя компаниями-участниками были распределены заранее. Ни ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал", которое сделало стартовую цену 300 тыс. грн (30% вознаграждения управляющего), ни ООО "Компания Константа 2020", которое сделало стартовую цену 29 тыс. грн (2,9% вознаграждения управляющего), несмотря на существенное расхождение в предложениях не сделали в течение всего аукциона ни одного шага.

Как отмечает "ЭП", соучастники готовились сбивать конкурентов, для чего ООО "Компания Константа 2020" должно было сразу спустить цену на дно, чтобы всем другим возможным участникам тендера управление санаторием стало неинтересным. Тем не менее, нулевая промоция АРМА тендера упростила всем задачу и обеспечила тихий "междусобойчик".

"Однако не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. Поскольку одессита больше интересует территория вокруг для застройки, то было решено, что корпуса санатория заберет львовянин", – приходит к выводу "ЭП".

Итак, упомянутые согласованные действия участников тендера привели к победе компании Бориса Кауфмана, ООО "Компания Константа 2020".

Как сообщается в статье, АРМА не решило проблему с катастрофическим расхождением между оценочной в 60,7 млн грн и рыночной в 944,7 млн грн стоимостью санатория "Жовтень"; не восстановило арест и управление 12 объектами санатория, которыми незаконно завладело ООО "Девелопмент Солюшн"; не вступило в дело о банкротстве ООО "Клинический санаторий "Жовтень", на котором незаконно оказались все основные фонды санатория, в том числе холодильники, телевизоры, телефоны, стиральные машины, мебель, кондиционеры, электроплиты, медицинское оборудование, водные велосипеды, лодки, автомобили, мусоровоз, столовая посуда, шторы и прочее.

"Вместо того, чтобы возродить санаторий и превратить его в мощный центр реабилитации для военных и гражданских, пострадавших от войны, чиновники АРМА третий год подряд закрывают глаза на все, "крышуют" схемы по дерибану столичной земли и помогают серым кардиналам и криминальным авторитетам из Одесской и Львовской областей воплощать бизнес-проекты за грязные деньги", – приходит к выводу "Экономическая правда".