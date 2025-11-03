Надурили волонтеров и военных на 20 млн грн: в Украину экстрадировали создателя подлой мошеннической схемы

Украинские правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, от которой пострадали волонтеры и военнослужащие – общая сумма ущерба превышает 20 млн грн. Организаторы аферы уже экстрадировали в Украину, где он предстанет перед правосудием.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы

Как действовали мошенники

Экстрадированный создал преступную группировку из трех человек. Они действовали через фиктивные интернет-магазины и страницы в соцсетях с объявлениями о продаже автомобилей, шин, дронов и тепловизоров якобы для военных по ценам ниже рыночных – якобы благодаря "волонтерским скидкам" и "доставке напрямую из ЕС".

Сами себя они выдавали за волонтеров. А для доверия публиковали фото с передовой, а также отчеты о "помощи армии" и использовали патриотическую символику.

Но получив предоплату (иногда суммы достигали сотен тысяч гривен), мошенники прекращали связь с покупателями, блокировали телефоны и страницы, а средства переводили на подставные счета и снимали наличными. Всего таким образом было украдено более 20 миллионов гривен.

Организатору и трем его сообщникам уже сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и по предварительному сговору группы лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), за что им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Попытка уйти от ответственности

Обвинительные акты в отношении них были направлены в суд еще в 2023 году. После разоблачения организатор сбежал из Украины и его объявили в международный розыск.

В июне 2025 года его задержали на территории Армении, а 28 октября передали украинским правоохранителям в международном пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. Сейчас мужчина этапирован в Украину и избрана в отношении него мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине возросла активность мошенников, которые собирают средства, выдавая себя за волонтеров, военных и тому подобное. Они воруют деньги у граждан под видом сборов средств для Вооруженных сил Украины, раненых защитников и на гуманитарную помощь.

