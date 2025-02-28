Власть vs фармацевты: кто кого в битве за цены на лекарства?

Уже несколько недель украинцы наблюдают за переговорами, ведущимися между властью и представителями фармацевтических компаний. С надеждой, потому что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 10 февраля по сути констатировало известный всем факт, с которым давно уже нужно было что-то делать (и на самом деле за бездеятельность кто-то должен наконец понести ответственность), — в нашей стране лекарства продавались по завышенным ценам. Минимум на 30% — "сто основных лекарств" и на 20% — всех остальных. Откуда именно такие цифры? Это лишь те скидки, на которые согласились сами фармкомпании. Так что можно лишь предположить, что на самом деле они могли бы быть значительно больше.

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Скептически, потому что из 205 позиций, заявленных в двух списках — от национальных топ-производителей (101 наименование) и среднего фармбизнеса (104 позиции), представленных обществу друг за другом с интервалом в неделю, большинство вызывает горькую улыбку и кучу мемов. Ведь согласитесь, девять наименований аскорбинки с разными вкусами, куча "фуфломицинов", устаревшие лекарства, которые не рекомендовались современными протоколами лечения, или те, что преимущественно и так были слишком доступны в аптеках и отобраны как самые употребляемые за предыдущий год, имеют мало общего с доступностью действительно нужных лекарств. У потребительского рынка лекарств в Украине, на удивление, вообще не очень много общего с картиной заболеваемости по стране. "На самом деле это такая многоходовочка, — шутит врач Иван Черненко на странице в Facebook. — Регулируем цены на топ популярных "фуфломицинов", производитель несет убытки, возникает дефицит этих лекарств, они исчезают с рынка. Недоказательные лекарства побеждены".

"Между тем в списках нет препаратов для пациентов с хроническими и тяжелыми заболеваниями, — отмечает организация "Пациенты Украины". — Хотя именно эта группа лекарств нуждается в немедленном снижении цен, потому что от лекарств зависит жизнь пациентов. Но принесет ли реальное облегчение украинцам это решение? К сожалению, нет. Пациенты, которые вынуждены покупать в наших аптеках вдвое более дорогие, чем в ЕС, лекарства, будут продолжать искать их за рубежом. Цены снизятся на очень ограниченное количество лекарств, часть из которых никак не поможет пациентам побороть болезни".

С опасением, потому что в нашей стране — территория страха. Поскольку навязанная фарме декларация — это в принципе незаконные требования к участникам рынка, нерыночные решения. С одной стороны. А с другой — все предыдущие попытки тем или иным образом решить проблему если и помогали, то лишь на некоторое время. К сожалению, вместе с тем с полок аптек исчезали и критически важные лекарства. А потом цены стремительно взлетали вверх.

О законе, всколыхнувшем фармацевтический рынок

На самом деле в последние недели мы увидели борьбу, которая продолжалась на фармацевтическом рынке уже несколько месяцев. 20 ноября 2024 года Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11493, и это сильно всколыхнуло фармацевтический рынок. Громким заявлениям президента о недопустимых ценах на лекарства и решению СНБО предшествовала неизвестно кем именно устроенная в январе 2025-го показательная ценовая акция, когда цены на большинство препаратов в аптеках подскочили в среднем на 15%, а уже через несколько недель частично откатились назад.

Законопроект № 11493, который прежде всего отражает взгляд правительства на медицинский рынок, был принят 12 февраля 2025 года и, несмотря на все просьбы представителей фармацевтической отрасли про вето, подписан президентом 27 февраля. Согласно закону, основой рынка фармацевтических препаратов должен стать Государственный реестр лекарственных средств (определенный в новой статье 9-3 Закона Украины "О лекарственных средствах"), которым будет руководить предприятие Министерства здравоохранения. В нем должна быть актуальная информация обо всех фармацевтических препаратах, которых на украинском рынке сегодня около 20 тысяч. Что на самом деле слишком много. Большая часть из них — разные коммерческие препараты, значительная часть которых имеет одно и то же действующее вещество. Эту коллизию предлагают решить через еще один реестр — Национальный каталог цен (который внедряется новой статьей 20-3) — с помощью регистрации врачебного препарата не по коммерческому названию, а по "международному непатентованному", то есть по действующему химическому веществу. Например, "солпадеин" будет зарегистрирован как "парацетамол".

Чтобы торговать лекарственными средствами, производитель или импортер должны задекларировать в этом реестре базовую цену препарата, которая не может быть выше так называемой средней референтной цены (часть 2 статьи 20-3).

Национальный каталог цен должен пересматриваться раз в полгода или в следующем месяце после изменения официального курса гривны более чем на 5%. По конкретным позициям пересматривать цены можно и чаще (раз в месяц), но только в сторону уменьшения.

Стоит отметить, что, согласно части 3 статьи 20-3 закона, базовая цена препарата не будет включать ни торговых надбавок, ни налога на добавленную стоимость. Более того, согласно части 6, она не будет учитывать и граничные снабженческо-сбытовые надбавки, которые устанавливает Кабин. То есть на самом деле закон проблему высоких цен не решает, фактически все наценки сохраняются, а именно они и являются главным фактором таких высоких цен. Снижение цены будет лишь косвенным — через предписание всем аптекам и аптечным сетям обязательно продавать лекарственные средства хотя бы одной из низших ценовых категорий (установленное в части 7 статьи 20-3), отвечающей референтной цене в Национальном каталоге. То есть если тот же "парацетамол" выпускается в виде лекарственных средств, которые стоят условно 14 и 95 грн, то так они в аптеке и будут продаваться. Просто дополнительно внесено предписание всегда иметь в доступе и свободной продаже препараты более дешевых категорий, а снятие с полок или отказ аптеки их закупать будет считаться нарушением.

Дополнительным инструментом должен быть электронный рецепт, где обязательно должна указываться самая низкая цена препарата по Национальному каталогу плюс наценки. Если в аптеке не будет средства с соответствующим лекарственным веществом, это тоже будет нарушением. Конечно, на это должен пожаловаться потребитель. Эти предписания не будут касаться лишь уникального лекарства, которое производилось конкретной компанией.

Самые большие дискуссии и непринятие в законе вызывают "нерыночные" поправки, поданные Юлией Тимошенко. По словам экспертов, они предусматривали немного другую модель. Во-первых, для закупок медицинских препаратов аптекам предлагалась беспрерывная линия льготного государственного кредита (не больше 5% годовых). Это должно было поддержать маленькие аптеки (особенно в малых городках и селах), которые не могут себе позволить закупать дешевые препараты, поскольку при малом количестве клиентов прибыли от реализации дешевого препарата будут значительно меньше, чем от реализации дорогого. Кроме того, такой кредит позволил бы уменьшить заинтересованность аптеки продвигать дорогие фармацевтические препараты. Во-вторых, аптекам запрещалось покупать более 20% одного и того же препарата у одного производителя или импортера. Приняли только вторую поправку (статья 20-4). Но именно она вызывает наибольшее неудовольствие у представителей фармации, потому что фактически открывает 60% рынка для потенциальных новых производителей или импортеров, которые будут конкурировать с существующими. Таким образом, цены должны снизиться либо же увеличатся поставки более дешевых категорий лекарственных средств. При этом в законе есть важная норма (в статье 20-1), которая жестко предписывает аптекам заключать договоры на поставку лишь с производителями и непосредственными импортерами, то есть минимизирована опасность создания производителей-прокладок. Однако, к сожалению, эффект не будет быстрым и однозначным. Некоторые категории лекарств могут исчезнуть с полок аптек по крайней мере на несколько месяцев из-за недостаточных ресурсов (в том числе логистических и из-за материально-технической базы для бесперебойного обеспечения лекарствами) других дистрибьюторов.

Поправка Тимошенко, а также упрощение регистрации лекарств иностранного производства, которое позволит иностранным производителям заходить на украинский рынок самостоятельно, а не через местных дистрибьюторов с полным прохождением процедуры регистрации лекарств, вызвали чуть ли не самое большое неудовольствие как украинских производителей, так и двух больших оптовых дистрибьюторов-монополистов — "БаДМ" и " Оптима-Фарм", суммарная доля которых в дистрибуции лекарств на украинском рынке до сих пор составляет почти 90%, теперь же рискует существенно снизиться.

Аптечные сети в свою очередь тоже не в восторге — им запретили маркетинговые договоры.

"Фармацевтический рынок в Украине очень сконцентрирован и монополизирован, — говорит Михаил Бродский, в свое время стоявший у истоков программы реимбурсации. — В Европе лекарства и цены на них контролируются. Это рынок, контролируемый государством. Процесс полностью прописан, там не заработаешь заоблачных денег. А лишь столько, сколько тебе даст государство. Потому что это касается здоровья людей".

Что нужно сделать?

Рецепты, как навести порядок в ситуации с лекарствами и ценами на них, по мнению Михаила Бродского, просты.

Расширить программу реимбурсации — на всю патологию. Реимбурсация — это не просто компенсация государства по определенным видам лекарств, которая позволит большему количеству пациентов получать лекарства бесплатно либо с частичной доплатой. Это еще и заставляет людей идти к врачам, чтобы выписать рецепт.

"У государства нет на это денег? Введите так называемый медицинский сбор на фонд зарплаты — 1–3%. Введите санитарную карточку, привязанную к идентификационному коду, которая будет давать существенные скидки на лекарства, как это делают в Европе. Это, кстати, многих будет стимулировать официально оформлять на работу и платить официальную зарплату. Что касается тех, кто платит единый налог, то нужно сделать, чтобы они платили ЕСВ не на минимальную зарплату, а на среднюю, не с 8 тысяч гривен, а с 20 тысяч. И будет немного больше денег. Направляйте целевым образом на реимбурсацию НДС на лекарства, и деньги на расширение программы появятся", — объясняет Михаил Бродский.

Вопрос о расширении программы "Доступные лекарства" планируется решать в середине марта. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав рассматривает возможность отойти от практики стопроцентного возмещения лекарств в рамках реимбурсации, что позволило бы при ограниченном финансировании расширить перечень лекарств, стоимость которых будет подлежать солидарной оплате государства и пациента.

Ввести референтное ценообразование — среднеарифметическая цена на лекарства в трех-пяти странах, близких к Украине по уровню доходов. Это сейчас предусмотрено. Но пока не прописано, как это будет работать. Из-за сжатых сроков, в которые необходимо провести реферирование всех зарегистрированных в Украине лекарств, есть риск коллапса рынка. Запретить рекламировать лекарств на телевидении. "Лекарства нельзя рекламировать, — подчеркивает Михаил Бродский. — Только БАДы. Рекламу на телевидении оплачивают больные люди, которых провоцируют купить лекарства, стоимость рекламы которых вкладывают в их цену. То есть люди платят не только за лекарства, но и за рекламу того, что нередко еще и вредно для них. Решать, какие лекарства принимать пациенту, должен врач". "В рецепт врач должен вписывать действующее вещество. Если пишет название лекарства, значит, он в маркетинге. Он или больница получают откат от фармы. Введите за это ответственность", — добавляет Михаил Бродский. Упорядочить протоколы лечения. До сих пор они часто составлены коррупционерами так, чтобы никто не мог участвовать в тендерах. И медицинская мафия не дает это изменить. То же самое касается и оборудования. Навести порядок в аптечной сети. "Ну, не может быть у одного владельца 200–300 аптек, — возмущается Михаил Бродский. — Это уже монополия, которая диктует: за то, чтобы взять лекарства и правильно их продавать, нужно платить. Да и не нужно нам столько аптек. Нигде в мире такого нет, чтобы аптека размещалась возле аптеки (между ними должно быть расстояние минимум 300 метров). И это при том, что в селах аптек почти нет". "Обязательно нужно вводить жесткую уголовную ответственность за фальсификацию лекарств. Потому что это, по моему мнению, приравнивается к попытке убийства. Когда человек думает, что лечится, а на самом деле употребляет мел и медленно умирает", — убеждает Михаил Бродский.

Организация "Пациенты Украины" продолжает перечень необходимых мер.

Мониторинг Национальной службой здоровья Украины использования лекарств в стационарах. НСЗУ финансирует медицинские услуги и покрывает стоимость лекарств, предоставляемых пациентам медучреждениями. Однако на закупку нужных лекарств в госбюджете не хватает 40% средств. То, что стопроцентная потребность не закрыта, подтверждают и в ГП "Медицинские закупки". Введение "правила Болар", которое позволит выпускать генерики (лекарства, воспроизводящие оригинальные препараты) сразу после окончания патентной защиты. Это будет способствовать снижению цен. Усиление контроля Антимонопольного комитета Украины. Решение СНБО в этой части выглядит больше рекомендательным, что вызывает вопрос.

Два шага вперед — шаг назад. Что дальше?

Удастся ли на этот раз навести порядок на рынке лекарств? Или же сильно монополизированный украинский фармацевтический рынок снова начнет саботировать правила игры, навязанные властью? Которой, как и всегда, когда в воздухе запахло выборами, захотелось быстрых и популярных решений, но при этом не хватает единой стратегии? Исчезнут ли в ближайшее время с прилавков аптек некоторые наименования крайне нужных лекарств? Это мы увидим уже в скором времени, после 1 марта, когда начнут действовать все постановления и нормативные акты, призванные урегулировать ситуацию. Резкие быстрые изменения, как известно, ломают как плохое, так, к сожалению, часто и хорошее. Пока наблюдаем отчаянную борьбу. Сейчас выглядит так, что рынок не хочет играть в предложенную властью игру. Внутренний производитель не снижает цены на критические лекарства, объясняя это растущей себестоимостью и энергетической сложностью. Розница хочет сохранить свою маржу и выплаты за маркетинговые услуги. Переговоры продолжаются. В уже принятые в авральном порядке постановления Кабмина вносят изменения, регулирующие размер наценок.

Так, после совещания в офисе президента с представителями фармбизнеса 25 февраля Кабмин принял постановление №207, которым вносятся изменения в постановление КМУ от 14.02.2025 года №168 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины о стабилизации цен на лекарственные средства". Этими изменениями уточняются граничные торговые (розничные) надбавки на рецептурные лекарственные средства, которые пациенты покупают за свои средства.

Теперь эта надбавка будет устанавливаться для рецептурных лечебных средств, стоимость которых:

не превышает 1000 грн — на уровне 25%;

превышает 1000 грн — на уровне 10%.

До этого на лекарства стоимостью до 500 грн надбавка должна была устанавливаться на уровне 25%, а на препараты стоимостью от 500 до 1000 грн — 20%.

Вдруг оказывается, что запрет на маркетинговые услуги отменяет и программы поддержки пациентов, которые были к ним привязаны и которыми сейчас пользуются больше 200 тысяч пациентов. Так, цена месячного курса "Киртруды" для онкобольных с 80 тысяч гривен по пациентской программе рискует вырасти до 230 тысяч гривен без нее.

Ради сохранения пациентских программ из постановления №168 исключается пункт о запрете "использовать практики или методы, а также совершать действия, которые приводят к фактическому снижению закупочных цен после перехода права собственности на товары, включая использование механизмов отложенных скидок, кредитных нот, бонусов или других форм обратного корректирования цены".

Вместе с тем упомянутым выше субъектам хозяйствования изменения разрешают проводить операции, предусматривающие полное или частичное возмещение стоимости отпущенных лекарственных средств в рамках социально ориентированных программ поддержки пациентов, которые реализуются исключительно в интересах и в пользу конечных потребителей.

Маленькие уступки декларируют как временные. Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Сейчас сказать точно можно одно — с 1 марта подешевеет аскорбинка.