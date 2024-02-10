Власть должна поддержать 'Энергоатом' и 'Укрэнерго' в выплате долгов, – Соколовский

Украинская власть должна поддержать компании "Энергоатом" и "Укрэнерго" предоставлением государственных гарантий на привлечение финансирования, чтобы направить эти средства на выплату долгов на рынке электроэнергии Украины.

Такое мнение высказал глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

"Проблема (долгов. – Ред.) должна была быть решена до конца 2021 года, но этого не произошло. Война действительно добавила к этой проблеме многие другие новые аспекты… Возможно привлечение финансирования "Энергоатома" и "Укрэнерго" под государственные гарантии. Так пытались решить вопрос в 2020 году", – сказал Соколовский.

В то же время он напомнил, что в 2020 году долги достигали 14 млрд грн и сейчас увеличились вдвое.

Соколовский также рассказал, что основные факторы, влияющие на долги, это дефицитный тариф на передачу "Укрэнерго", долги старого рынка электроэнергии, которые остались не выплаченными компанией "Энергорынок", а также проблема долгов коммунальных предприятий.

"Например, КП "Вода Донбасса". Эти долги тянутся много лет, там долгов на 8,5 млрд грн. Долги старого рынка от компании "Энергорынок". Если бы она взыскала долги, то общая ликвидность рынка электроэнергии улучшалась бы", – сказал эксперт.

Кроме того, по словам представителя АСЭУ, существует проблема с уплатой пени и штрафов поставщиками универсальных услуг – "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель".

"Все судятся со всеми и соответственно получают судебные решения, по которым компании должны уплатить штрафные санкции. Только штрафных санкций уже миллиарды", – сказал Соколовский.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн.

Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатому" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности "зеленой" энергетики.