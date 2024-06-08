Ветеран ВСУ подал в суд против РФ из-за захватнической войны: ему присудили 15 млн грн компенсации

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск ветерана ВСУ, получившего тяжелое ранение. Украинец решил судиться с РФ: ему присудили 15 млн грн компенсации.

Как говорится в материалах судебного дела 761/1031/24. Ветеран просил взыскать в свою пользу 60 млн грн. Он был направлен в зону боевых действий Черниговского направления. Участвовал в боевых действиях по обороне и освобождению Киева.

"В дальнейшем, нес службу возле г. Канев по обороне города и подступов к Киеву. Далее был направлен на Бахмутское направление, а впоследствии в г. Северск. 3 августа 2022 во время выполнения боевого задания истец попал под минометный обстрел, где был тяжело получил ранения верхних и нижних конечностей, с последующей ампутацией правой ноги, осколочное ранение в голову, что привело к двум переломам основания черепа, контузии и разрыву барабанных перепонок", – говорится в решении суда.

В решении суда говорится, что истец находился и находится в удрученном состоянии, видел все ужасы войны, пережил потери собратьев. "При этом, террористические обстрелы всей территории Украины продолжаются и поныне, истец продолжает бояться за свою семью", – говорится в материалах дела.

Виновной в этих событиях истец считает РФ, которая начала захватническую войну, коварно и вероломно напала на Украину. Суд рассмотрел иск и удовлетворил его частично только в сумме 15 млн грн.

Правда, выполнить такое решение практически невозможно. У России нет имущества на территории Украины, поэтому принудительно выполнить решение из-за ареста и продажи имущества не удастся.

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