В Украине изменился тариф на одну из коммунальных услуг: где и как

В Украине в январе перечислили тарифы на воду в ряде населенных пунктов. В некоторых городах стоимость воды увеличилась более чем на 12%.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. За тарифы на воду в крупных городах отвечает Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). Водоканалы обращаются к ней с аргументацией, почему и до какого уровня стоит повысить стоимость их услуг. Члены НКРЭКУ рассматривают предложение и принимают решение.

В законодательстве прописано, что НКРЭКУ должно быть независимой организацией, но на самом деле она также находятся под давлением и непопулярные решения принимать не спешит. В результате, возникает ситуация, когда тарифы, назначаемые НКРЭКУ, не пересматриваются годами, тогда как местные власти регулярно повышают тарифы коммунальных водоканалов.

С 1 января 2025 года тарифы выросли в ряде населенных пунктов. Например, в Христиновском городском совете (Черкасская область) тариф на водоснабжение повысили с января на 12,6% (с 29,85 до 33,6 грн за куб), а на водоотвод – на 8,8% (с 40,8 до 44,4 грн). В сумме за каждый кубометр вместо 70,65 грн. придется платить 78 грн.

В городе Украинка Киевской области тариф с января увеличили на водоснабжение до 55,67 гривен за кубометр, а на централизованный водоотвод – 59,28 гривен. То есть, в сумме за каждый кубометр придется платить 114,9 грн. В то же время, еще в январе 2024-го КП "Украинское водопроводно-канализационное предприятие" сообщало об увеличении тарифа до размера 79,17 грн за кубометр (за водоснабжение плюс водоотвод).

В некоторых городах только планируют повышать тарифы. Например, КП "Тепловодоснабжение" Харьковской области опубликовало предложение повысить тариф на воду с действующих 45,88 грн за куб сразу до 127,82 грн. Тариф планируется поднять с 1 февраля 2025 года. Окончательное решение должны принять местные власти.

В Киеве, как и в ряде крупных городов, стоимость воды по крайней мере в ближайшее время не изменится. Узнать о том, не планирует ли ваш водоканал пересмотреть цены, можно на сайте местной администрации, или же самого водоканала. По закону, информацию о начале публичных обсуждений публикуют на сайтах и предприятия, и местного совета. Но большинство потребителей о таких публичных обсуждениях узнают уже после того, как суммы в платежках перечислили и повлиять на уже принятое решение невозможно.

Средний тариф по лицензиатам НКРЭКУ составляет 35,77 грн за 1 куб. м. При этом, в населённых пунктах, в которых живут до 100 тыс. граждан, тариф определяют местные власти без участия Нацкомиссии.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. м. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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