В 'Интерпайп Сталь' выразили обеспокоенность из-за новой нормы по импорту 80% электроэнергии

Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выражает обеспокоенность относительно возможных негативных последствий от внедрения правительством Украины изменений в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину и просит Кабинет министров Украины скорректировать свое Постановление №611 от 30.05.2024.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Внесенные этим постановлением изменения предполагают, что промышленные потребители электрической энергии освобождаются НЭК "Укрэнерго" от плановых ограничений, если объем импорта в их структуре потребления составляет не менее 80%. Ранее этот норматив составлял 30% с мая по сентябрь 2023 года и 50% с октября 2023 по апрель 2024 года.

Такое решение правительства может привести к многочисленным негативным последствиям для отечественной промышленности в целом и "Интерпайп Стали" в частности. В настоящее время мощность межгосударственных сечений для импорта электрической энергии составляет 1,7 ГВт, что значительно меньше потребностей всего украинского бизнеса. То есть международные договоренности государства Украина не позволяют выполнять новые правила, введенные Кабмином в мае.

На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может возрасти до любого уровня. Но для неотключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости продукции.

Электроэнергия занимает почти 25% в себестоимости стальной заготовки, поставляемой "Интерпайпом Сталь" на заводы по производству стальных труб и железнодорожной продукции в рамках вертикальной интеграции группы "Интерпайп". То есть удорожание и повышенный спрос на электроэнергию не только крайне негативно отразятся на конкурентоспособности готовой продукции "Интерпайпа", но также могут привести к отсутствию возможности приобрести нужный объем импортной электроэнергии согласно Постановлению №611.

Сейчас заводы "Интерпайпа", расположенные в Днепропетровской области, обеспечивают работой около 9 тыс. человек в прифронтовом регионе. В том числе около 3 тыс. человек трудоустроены и имеют стабильный доход на трубном заводе в Никополе, который официально признан зоной боевых действий. По итогам прошлого года группа заплатила рекордную сумму налогов и сборов в размере 4,4 млрд грн. Кроме того, "Интерпайп" несет большую социальную нагрузку, помогая мобилизованным сотрудникам, внутренне перемещенным лицам и демобилизованным ветеранам. Также предоставляется системная помощь 15 бригадам и подразделениям Сил обороны Украины.