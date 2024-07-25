В ЕС согласились с необходимостью полностью запретить металлопродукцию РФ, – Гончаренко

В Европейском Союзе согласны, что запрет на российскую металлопродукцию должен быть расширен, и работа уже ведется.

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Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко, ранее с коллегами-депутатами ПАСЕ обратился в ЕС с соответствующим призывом.

"Мы получили ответ на наше письмо от Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он заявил, что полностью согласен: вся без исключения металлопродукция из страны-агрессора должна быть запрещена и эта работа уже ведется", – написал Гончаренко.

В письме Боррель заявил, что полностью согласен с предложением депутатов полностью прекратить импорт российской металлопродукции в ЕС.

"Важно продолжать поиск путей дальнейшего сдерживания финансовых поступлений России. Учитывая процесс принятия решений в Союзе, особенно по внешней политике и политике безопасности, важно достичь единодушной поддержки всех государств-членов. Теперь для достижения этого порога необходимо согласовать разные позиции. Будьте уверены, что вашу предложение будет тщательно рассмотрено", – написал Боррель.

Напомним: в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года, чем фактически ослабил ранее введенные ограничения.

В свою очередь депутаты трех стран – Украины, Польши и Эстонии – обратились в ЕС с призывом действовать более жестко, и работать не только над введением новых санкций, но и ужесточать уже существующие.