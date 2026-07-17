В ДТЭК назвали ключевые факторы повышения устойчивости энергосистемы

Устойчивость украинской энергосистемы зависит от развития распределенной генерации, систем накопления энергии, цифровых сетей и современных технологий управления.

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Об этом в своей колонке заявил директор по стратегии ДТЭК Иван Гелюх.

Он рассказал, что полномасштабная война показала, что традиционная модель энергосистемы, построенная вокруг крупных централизованных объектов, больше не соответствует современным вызовам.

"Эта модель больше не работает в реалиях современного мира. Ответ Украины заключается не просто в восстановлении разрушенного. Он заключается в создании энергетической системы другого типа – децентрализованной, цифровой и значительно более устойчивой", – подчеркнул Гелюх.

Он отметил, что распределенная генерация, системы хранения энергии и "умные" сети делают энергетические системы более устойчивыми.

Также Гелюх добавил, что в условиях обстрелов важно уметь быстро восстанавливаться и обеспечивать освещение в домах.

"Технологии делают это возможным. Цифровое управление сетями, автоматизация и искусственный интеллект помогают операторам быстрее выявлять неисправности, эффективнее восстанавливать электроснабжение и информировать потребителей во время отключений", – пояснил он.

В то же время Гелюх подчеркнул, что эти инструменты не заменяют людей, но они помогают квалифицированным командам действовать эффективнее, когда на счету каждая минута.

Ранее консультативный совет ДТЭК представил "Белую книгу" с рекомендациями по восстановлению и модернизации украинской энергетики, усилению роли частного сектора и привлечению инвестиций в отрасль.