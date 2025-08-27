В Дію добавили важную услугу перед 1 сентября: кто сможет воспользоваться

Десятки украинских вузов упростили процесс заселения студентов – теперь это можно сделать онлайн с помощью Дії. На портале теперь можно "заселиться" в общежитие с минимумом бюрократии – без очередей и кучи бумаг.

Об этом сообщили разработчики Дії. Сервис доступен для невоеннообязанных студентов, которые имеют карточку налогоплательщика и подписанный договор о проживании в общежитии.

Как изменить место жительства в Дії

Авторизоваться на портале.

на портале. Выбрать "Смена места жительства" в меню "Услуги".

Указать учебное заведение и общежитие.

Добавить номер и дату договора о проживании (при необходимости).

о проживании (при необходимости). Подписать заявление Дія.Подписью или КЭП и отправить.

Когда уполномоченное лицо университета одобрит заявление, поступит уведомление об уплате админсбора. Стоимость составляет:

в течение 30 дней с момента снятия с предыдущего места жительства – 45,42 грн ;

; после окончания этого срока – 75,70 грн.

После этого система автоматически отправит заявление в орган регистрации места жительства. О статусе можно узнать в кабинете на портале Дія.

Сейчас процедуру заселения в общежития упростили уже 23 учебных заведения. Полный перечень опубликовали на портале Дия.

Обновление Дії: что изменится

Министерство цифровой трансформации готовится к масштабному обновлению Дії. Всего в приложении и на портале запустят сразу 6 новых сервисов:

АI-ассистент – первым сервисом станет предоставление справки о доходах.

– первым сервисом станет предоставление справки о доходах. Базовая социальная помощь – сначала будет предоставляться в рамках бета-теста сервиса.

еНотариат – с его помощью украинцы смогут получать нотариальные услуги.

– с его помощью украинцы смогут получать нотариальные услуги. еАкциз – позволит проверить легальность продукции, отсканировав электронную марку.

– позволит проверить легальность продукции, отсканировав электронную марку. "Путь раненого" – комплексный сервис для военных и их семей.

– комплексный сервис для военных и их семей. Выписка о несудимости с апостилем – пока его можно получить только по одному адресу в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине запустили Дія.Картку – универсальную мультисчетную карту для всех государственных выплат с возможностью смешанной оплаты. Оформить ее можно через приложение Дія или в банках-партнерах.

