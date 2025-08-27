В Дію добавили важную услугу перед 1 сентября: кто сможет воспользоваться
Десятки украинских вузов упростили процесс заселения студентов – теперь это можно сделать онлайн с помощью Дії. На портале теперь можно "заселиться" в общежитие с минимумом бюрократии – без очередей и кучи бумаг.
Об этом сообщили разработчики Дії. Сервис доступен для невоеннообязанных студентов, которые имеют карточку налогоплательщика и подписанный договор о проживании в общежитии.
Как изменить место жительства в Дії
- Авторизоваться на портале.
- Выбрать "Смена места жительства" в меню "Услуги".
- Указать учебное заведение и общежитие.
- Добавить номер и дату договора о проживании (при необходимости).
- Подписать заявление Дія.Подписью или КЭП и отправить.
Когда уполномоченное лицо университета одобрит заявление, поступит уведомление об уплате админсбора. Стоимость составляет:
- в течение 30 дней с момента снятия с предыдущего места жительства – 45,42 грн;
- после окончания этого срока – 75,70 грн.
После этого система автоматически отправит заявление в орган регистрации места жительства. О статусе можно узнать в кабинете на портале Дія.
Сейчас процедуру заселения в общежития упростили уже 23 учебных заведения. Полный перечень опубликовали на портале Дия.
Обновление Дії: что изменится
Министерство цифровой трансформации готовится к масштабному обновлению Дії. Всего в приложении и на портале запустят сразу 6 новых сервисов:
- АI-ассистент – первым сервисом станет предоставление справки о доходах.
- Базовая социальная помощь – сначала будет предоставляться в рамках бета-теста сервиса.
- еНотариат – с его помощью украинцы смогут получать нотариальные услуги.
- еАкциз – позволит проверить легальность продукции, отсканировав электронную марку.
- "Путь раненого" – комплексный сервис для военных и их семей.
- Выписка о несудимости с апостилем – пока его можно получить только по одному адресу в Киеве.
