Затронет каждого украинца: в Дії запланировали масштабное "обновление"

В Дії готовятся запустить сразу 6 новых сервисов – которые, по утверждению главы Минцифры Михаила Федорова, "изменят жизнь каждого украинца". В частности, будет запущена базовая социальная помощь – комплексную услугу, которая объединит все соцвыплаты в одну. Также появится АI-ассистент, который будет консультировать о всех услугах в Дії, а кроме того, будет находить другие необходимые сервисы.

Об этом сообщил сам Федоров. Он отметил:

Первым сервисом в рамках АI-ассистента станет предоставление справки о доходах.

"Со временем вы сможете получать консультации и государственные услуги, просто написав свой запрос в чате на человеческом языке", – рассказал министр.

Базовая социальная помощь сначала будет предоставляться в рамках бета-теста сервиса.

"Подача заявки через Дію без бумажной бюрократии", – объяснил суть новой услуги министр.

Точно даты же запуска сервисов пока нет. Однако по словам Федорова, ожидать этого стоит "в ближайшее время".

Какие новые сервисы появятся в Дії

Кроме АI-ассистента и Базовой социальной помощи в Дії появятся еще 4 новых сервиса. Ими станут:

еНотариат.

Ожидается, что с его помощью украинцы смогут получать нотариальные услуги.

еАкциз.

Можно будет проверить легальность продукции, отсканировав электронную марку.

Путь раненого.

Предполагается, что это будет комплексный сервис для военных и их семей.

"Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами – автоматическое. Без очередей, сбора документов и походов в разные учреждения", – заверил Федоров.

Выдержка о несудимости с апостилем.

Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве. Новый сервис, утверждается, исправит это.

"Удобное цифровое государство – возможность получить услугу или консультацию под определенную жизненную ситуацию без визитов в госучреждения и потраченного времени в очередях. ... Работаем над проектами, которые станут революционным этапом развития цифровой Украины", – рассказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине запустили Дія.Картку – универсальную мультисчетную карту для всех государственных выплат с возможностью смешанной оплаты. Оформить ее можно через приложение Дія или в банках-партнерах.

