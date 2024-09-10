В августе 2024 года Украина заработала на экспорте 3 млрд грн: лидеры – металл и зерно

В августе 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму свыше $3,16 млрд, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

По стоимости наиболее экспортированы металлопродукции – на $437 миллионов, и семена рапса – на $421,3 млн. По физическим объемом преобладают руды и железные концентраты – 2,5 млн тонн и пшеница – 2,2 миллиона тонн.

"Второй месяц подряд экспорт растет благодаря раннему старту сбора урожая и улучшению морской логистики. В августе мы увеличили грузооборот морским транспортом на 224,7 тысяч тонн или на 3,6% по сравнению с июлем", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

За 6 месяцев 2024 года экспорт из Украины составил 19,5 млрд долларов, и идентичен показателю 1 полугодия 2023 года.

Как известно, средства от экспорта – это прямые поступления в государственный бюджет, за счет которых финансируется закупка оружия и осуществляется обеспечение сил обороны. Деньги наших партнеров направляются на покрытие других потребностей.