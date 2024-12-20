В Агентстве оборонных закупок разъяснили информацию о '102 млрд грн свободных средств' на ее счетах. Заявление АОЗ

В Агентстве оборонных закупок (АОЗ) разъяснили ситуацию со средствами, находящимися на счетах Агентства и как они влияют на обеспечение армии.

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Об этом говорится в заявлении Агентства.

"Часто цифры используют для создания громких заявлений. Например, сообщение о "102 миллиардах гривен свободных средств на счетах АОЗ" стало основанием для решения правительства снять 23 миллиарда гривен из бюджета Агентства. Однако это утверждение не учитывает реальную специфику использования этих средств", - говорится. в заявлении.

Что стоит за этими цифрами?

На 25 ноября 2024 года общая сумма "свободных средств" была сформирована из двух показателей:

45 миллиардов гривен, доступных для контрактирования; 57 миллиардов гривен, которые уже привязаны к действующим контрактам.

Как отметили в Агентстве, изучение хронологии событий позволяет увидеть другую картину.

Так, 30 сентября 2024 года АОЗ получила дофинансирование в размере 76 миллиардов гривен, а 5 октября – перечень вооружения, которое необходимо закупить.

"Однако до 29 ноября остаток этих средств сократился до 21,8 миллиарда гривен. В этот же день Кабинет Министров принял постановление о перераспределении средств в пользу другого учреждения, сделанного без предупреждения АОЗ. После этого Министерство обороны обязало нас покинуть 23 миллиарда гривен "свободными", - рассказали в АОЗ.

С момента получения дофинансирования в сентябре до принятия постановления о перераспределении средств в ноябре АОЗ заключала контракты со средним темпом 27,1 миллиарда гривен в месяц.

В Агентстве отметили, что после снятия средств они оказались в ситуации, когда:

1,2 миллиарда гривен пришлось высвободить из уже заключенных контрактов; новые контракты на декабрь стали возможными для заключения и финансирования исключительно за счет высвобождения ресурса из уже заключенных.

Почему 57 миллиардов – это не "свободные средства"

"57 миллиардов гривен – это наши обязательства по заключенным контрактам. Объединять эти средства со "свободными" является принципиально неправильным подходом. К тому же 47 миллиардов из общей суммы финансового ресурса мы могли выплатить только в декабре через лимиты, установленные Министерством финансов ", – объяснили в АОЗ.

Также отмечается, что подход Агентства к контрактам включает два ключевых приоритета:

Закупки с поставками к концу 2024 г.; Переходные контракты для обеспечения поставок в начале 2025 года.

"Большинство оплат происходит в ноябре-декабре. Это объясняется длительным процессом технической инспекции, получения разрешительных документов и проверок военными представительствами Минобороны. На эти процедуры обычно требуется до двух месяцев. Мы никогда не предоставляем 100% авансы "под честное слово" и это очень важно" , - отмечается в заявлении.

Как добавили в Агентстве, декабрь стал для них настоящим испытанием: "Большое количество оплат, которое мы должны осуществить, требует мобилизации ресурсов. Мы ежедневно контролируем поставки, и если видим, что поставки могут не состояться до конца года, перенаправляем средства на переходные контракты" .

"АОЗ работает для того, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины. Мы стремимся превращать бюджетные средства в оружие, а не давать поводы для потери доверия к системе. Вместе с Министерством обороны мы преодолеваем бюрократические препятствия, чтобы обеспечить ритмичную и своевременную поставку".

Мы призываем всех участников процесса к совместной работе ради укрепления обороноспособности страны. Только так можно достичь общей цели — эффективного обеспечения ВСУ", - подытожили в Агентстве.