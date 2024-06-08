Увеличение тарифа на свет – это вопрос вообще наличия электроэнергии, – Совсун

Тариф на электроэнергию для населения увеличили, потому что стоял вопрос наличия электроэнергии. Об этом заявила народная депутат, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун.

"Если бы мы оставили старый тариф и еще сократилось потребление, то точно денег просто стало меньше. Это сложное решение, но здесь вопрос такой, что у нас либо не будет электроэнергии, либо она будет более дорогой – это очень непопулярная, неприятная альтернатива, но правда", – сказала она.

Нардеп подчеркнула, что сейчас сокращается потребление электроэнергии и повышение тарифа позволит удержать уровень платежей.

"Мне пока тяжело спрогнозировать. Я не думаю, что мы соберем существенно больше, чем собирали раньше. Это скорее, чтобы удержать предварительные объемы платежей", – подчеркнула Совсун.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.