Унификация тарифа на распределение электроэнергии идет вразрез с европейскими директивами, – Гончарук

Унификация тарифа на распределение электроэнергии, инициированная Министерством энергетики, противоречит европейским директивам, которые должна имплементировать Украина. Кроме того, такая унификация может привести к остановке определенных предприятий и падению поступлений в бюджет.

Видео дня

Об этом рассказал директор "Днепроспецсталь-Энерго" Василий Гончарук, комментируя инициативу Минэнерго объединить два класса потребителей в один.

"Если это решение будет принято, мы будем думать уже не о нашей конкурентности, а о возможных простоях на предприятиях. Эти простои – это падение поступлений как в местные бюджеты, так и в государственный бюджет. Соразмерны ли эти требования времени и возможны недополученные средства в бюджеты? Вопрос риторический", – подчеркнул Гончарук.

Он также напомнил, что Украина активно подписывает климатические соглашения и имплементируется в энергетическое сообщество, которое, среди прочего, предусматривает разделение потребителей электроэнергии даже на больше классов, чем существует у нас.

"То есть мы декларируем объединение энергосистем, а по факту – выполняем противоположную вещь. Этот вопрос для нас очень болезненный. И оно может стать последней каплей, которая переполнит чашу нашей возможности работать, удерживать коллективы и платить заработные платы. Это может привести к нам плачевным последствиям, которые в той или иной степени будут отражены и на бюджетообразовании", – резюмировал Гончарук.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии" (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

В свою очередь эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокоп заявил, что унификация тарифа противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.