'Укрзалізниця' хочет повысить тарифы на 37%, несмотря на высокие прибыли, – Гончаренко

"Укрзалізниця" снова готовит значительное повышение тарифов на грузовые перевозки, хотя необходимости в этом нет.

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Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что дополнительные деньги от этого повышения УЗ не получит, ведь бизнес начнет просто закрываться.

"Со мной поделились внутренним документом государственной монополии. Там за счет поднятия грузовых тарифов планируется собрать дополнительно 26 млрд, для чего в одном из вариантов тарифы будут подняты на +37%. Конечно, никаких денег они не соберут, потому что предприятия просто начнут останавливаться. Не только из-за ударов врагов, а из-за тарифов УЗ", – написал нардеп.

Он также напомнил, что с 2022 года тарифы уже выросли на 70%, что позволяет компании до сих пор получать прибыль. Но чувствует это только руководство компании.

"Сегодня в поднятии тарифов насущной необходимости нет, потому что и так есть прибыль за счет прошлых повышений. С другой стороны – железная дорога повышает тарифы на перевозку, а зарплата увеличивается только у топ-менеджмента компании", – отметил Гончаренко.

Нардеп убежден, что политика в отношении государственных монополий в Украине полностью провалена.

Расстановка своих лояльных людей на руководящие должности привела к тому, что неэффективность и коррупцию раз в полгода переводят повышенными тарифами на бизнес. Может быть, такие амбициозные планы по сбору средств связаны с последними перестановками в транспортной сфере и на железной дороге?" – резюмировал Гончаренко.

Напомним, "Укрзалізниця" завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн – это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов такой финансовый результат позволяет УЗ снизить тариф на грузовые перевозки, чтобы стимулировать развитие украинской экономики.