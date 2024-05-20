'Укрзалізниця' отменила ряд довоенных аукционов по продаже металлолома

АО "Укрзалізниця" отменило аукционы по продаже металлолома на площадке "Prozorro.Продажи", проведенные в начале февраля 2022 года, но замороженные с началом вторжения российских войск.

Об этом говорится в решении Департамента имущественной политики "Укрзалізниця" , текст которого есть в распоряжении редакции Uaprom.

"В связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, повлекших нарушение сроков проведения аукционов, потери имущества, являющегося предметом аукционов, учитывая обращение победителей об их отмене и разъяснении администратора "Prozorro.Продажи", на основании решения принятого Комиссией АО"Укрзалізниця" по вопросам заготовки и использования лома черных и цветных металлов от 16 апреля 2024 года отменять электронные аукционы, объявленные в "Prozorro.Продажи" в соответствии с решением правления АО "Укрзалізниця" , – говорится в документе.

В частности, отменяется 50 лотов по продаже металлолома общим объемом 33,8 тыс. т на общую сумму почти 292,5 млн грн.

Напомним, что ранее член правления "Укрзалізниці" Евгений Шрамко сообщил, что компания до конца апреля 2024 года примет решение по разблокированию или отмене аукционов по продаже металлолома, проведенных в системе "Prozorro.Продажи" еще до начала широкомасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

"Укрзалізниця" прекратила продажи металлолома осенью 2023 года из-за якобы бюрократических преград в регуляторной базе. Украинские металлурги – основные потребители металлолома на внутреннем рынке – неоднократно призывали УЗ восстановить такие аукционы из-за острой потребности в сырье для увеличения объемов производства. В конце февраля 2024 года председатель правления УЗ Евгений Лященко заверил, что компания готова возобновить реализацию лома на "Prozorro.Продаже" в объеме 20 тыс. т ежемесячно, но этого не произошло до сих пор.