'Укрнафта' возглавила список добывающих компаний по выручке: товарооборот составил 95,17 млрд грн

"Укрнафта" заняла первое место в Индексе лучших добывающих предприятий года по версии Opendatabot. Товарооборот компании в 2023 году составил 95,17 млрд. грн.

На долю "Укрнафты" приходится 26,06% от всей выручки топ-10 компаний отрасли, которая составляет в 2023 году 365,26 млрд грн.

"Благодарю всех сотрудников, которые вывели компанию в лидеры сектора. В 2024 году компания планирует начать бурение 30 новых скважин и продолжит взятый курс на обновление", – сказал директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Общий список выглядит так:

1. Укрнафта, 95,17 млрд грн, 26,06%

2. Укргазвидобування, 93,87 млрд грн, 25,7%

3. Шахтоуправління Покровське, 43,78 млрд, 11,99%

4. ДТЕК Павлоградвугілля, 41,69 млрд грн, 11,42%

5. Нафтагазвидобування, 23,42 млрд грн, 6,41%

6. Північний гірничо-збагачувальний комбінат, 19,93 млрд грн, 5,46%

7. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, 15,07 млрд грн, 4,12%

8. Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат, 11,48 млрд грн, 3,14%

9. Збагачувальна фабрика Свято - Варваринська, 11,00 млрд грн, 3,01%

10. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, 9,85 млрд грн, 2,7%.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".