UKRNAFTA увеличила нетопливные продажи: выручка выросла на 104%

UKRNAFTA увеличивает нетопливные продажи в собственной сети автозаправочных комплексов. За 8 месяцев 2024 выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг выросла на 104% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Количество нетопливных чеков выросло на 71% по сравнению с январем-августом 2023 года.

В общей сложности было продано 9,1 млн единиц товара по сравнению с 5,3 млн за аналогичный период прошлого года.

Конверсия – соотношение между топливными и нетопливными продажами – составляет 0,29. В 2023 году было 0,21, в 2022 – 0,12.

Компания продолжает переоборудование АЗК, открывая маркеты там, где раньше была продажа с "киосков", что значительно улучшает клиентский сервис.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".