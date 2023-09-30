'Укрнафта' с партнерами строит три новых скважины на западе Украины

"Укрнафта" строит свои новые скважины как с помощью собственных буровых станков, так и привлекая подрядчиков с соответствующим опытом. Об этом рассказал директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

"Сейчас монтируется буровой станок наших партнеров из ООО "БК "Горизонты", избранных по прозрачной тендерной процедуре. Сначала этим оборудованием будут бурить скважину №32, затем – №34 на Верхнемасловецком месторождении", – отметил Корецкий.

Цель №32 – разведка залежей стрийских отложений.

Затем, в зависимости от геологических результатов этой скважины, будут бурить №34, которая должна пройти глубже, до менилитовых залежей.

Видео дня

Далее – сведение еще одной скважины №33 тоже к стрийским отложениям, но для этого уже будут использовать другой буровой станок.

Собственные буровые станки компании тоже заняты: два работают над новыми скважинами на востоке и западе, еще один будет бурить боковой ствол – фактически новую скважину в старой – на севере Украины.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафти" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

В ноябре 2022 года директором ПАО "Укрнафта" назначен Сергей Корецкий.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

За 6 месяцев 2023 года компания уплатила 12,3 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Сеть АЗС "Укрнафта" составляет 537 станций почти во всех регионах Украины. Из них действуют 456 единиц. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".