UKRNAFTA получила 10,6 млрд грн чистой прибыли за первое полугодие 2024 года – аудитор

За первое полугодие 2024 года UKRNAFTA получила 10,6 млрд грн чистой прибыли. Результаты подтверждены аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine.

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Также в первом полугодии 2024-го было уплачено в государственный бюджет в виде налогов, сборов, дивидендов на государственную долю и таможенных платежей 20,2 млрд грн.

"В целом с начала государственного управления и старта работы нового менеджмента в конце 2022 года на текущий момент предприятие получило почти 40 млрд грн прибыли", - отметил директор UKRNAFTA Сергей Корецкий.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".

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