"Укрметаллургпром" призвал отказаться от повышения тарифов УЗ на 30%

Предлагаемое повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30 % является недопустимым и несправедливым; кроме того, его пытаются принять с нарушением регуляторных процедур. Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков в Верховной Раде на заседании рабочей группы, посвященном функционированию государственной компании.

Видео дня

По его словам, большая часть грузов в Украине перевозится по железной дороге, поэтому однократное повышение тарифов окажет значительное влияние как на отдельные предприятия, так и на целые отрасли.

"Однократное повышение на 30% – это очень сильное воздействие как на отдельные предприятия, так и на отрасли, пользующиеся услугами железной дороги, и в целом на экономику. Там, где это возможно, все будут перекладывать эти издержки на потребителей", – пояснил Каленков.

Он также представил исследование ГП "Укрпромвнешэкспертиза", согласно которому повышение грузовых тарифов может привести к сокращению грузопотока, потере 96 млрд грн ВВП, недополучению государственным бюджетом не менее 36 млрд грн налогов в год и потере $2,4 млрд валютной выручки.

В то же время эксперт подчеркнул, что повышение тарифов может дополнительно сократить грузовую базу УЗ: с 2021 по 2025 год она уже уменьшилась на 49%, с 315 млн до 161 млн тонн. Ожидаемым следствием индексации на 30% может стать дополнительное сокращение объемов перевозок на 24 млн тонн.

"Даже "Укрзалізниця" прогнозирует, что после повышения тарифов грузовая база сократится. Она уже сократилась вдвое за последние годы. Всемирный банк говорит о том, что она сократится. Мы тоже об этом говорим", – заявил он.

Каленков также подчеркнул, что повышение тарифов не должно использоваться для покрытия убытков пассажирских перевозок – ведь, по данным консолидированной финансовой отчетности "Укрзалізниці", в 2025 году грузовой сегмент получил 5,8 млрд грн прибыли. В то же время совокупный убыток пассажирских и пригородных перевозок составил около 20 млрд грн.

"Но какое отношение эти убытки имеют к грузовым перевозкам? Это абсолютно несправедливо и экономически непонятно", – сказал Каленков и подчеркнул: в течение 2021–2025 годов грузовой сегмент обеспечивал "Укрзалізниці" операционную прибыль. По расчетам "Укрметаллургпрома", за этот период промышленность за счет грузовых тарифов фактически профинансировала более 80 млрд грн убытков пассажирского сегмента.

Он также заявил, что приказ о повышении тарифа УЗ был принят с многочисленными нарушениями – в частности, отсутствуют источники данных и методики экономических расчетов. Также фактически отсутствует оценка альтернативных вариантов, поскольку все расчеты построены вокруг одного решения – повышения тарифов. Кроме того, этот проект приказа даже не был включен в План подготовки регуляторных актов Минразвития на 2026 год, хотя закон требует внесения таких изменений еще до его обнародования.