'Укрэнерго' получило разрешение выплатить 10,7 млрд долгов на энергорынке – НКРЭКП

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обеспечила для компании "Укрэнерго" необходимые условия для погашения 10,4 млрд грн накопленной задолженности на энергорынке.

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Об этом заявил член Комиссии Руслан Слободян в ходе заседания парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

"Вчера (25 февраля. – Ред.) на заседании комиссии было принято постановление, которым внесены изменения... Предоставлена возможность "Укрэнерго" направить экономию от средств, полученных по тарифу на диспетчеризацию, согласно предусмотренному законом распределения в пропорции 45:45:10 на погашение задолженности", – сказал Слободян.

По его словам, экономия "Укрэнерго" по уплаченному тарифу за диспетчеризацию за 2023 год составляет 10,7 млрд. грн.

Вместе с тем Слободян рассказал, что вторым этапом движения Комиссии по решению вопроса долгов будет фиксация экономии "Укрэнерго" по результату 2024 года.

"Для этого мы запланировали провести внеочередную проверку оператора системы передачи. Она проходит уже в марте, то есть в ближайшее время. Ожидаем ориентировочно 4 млрд грн (экономии. – Ред)", – резюмировал член НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины 6 февраля подписал законопроект, который позволит направить более 13 млрд. грн. на преодоление долгового кризиса на энергорынке.

По данным Министерства энергетики, задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии составляет 24,8 млрд грн.