Украину включили в Средиземноморский железнодорожный коридор: что это значит для простых украинцев

В ЕС страны пришли к соглашению о новом проекте Трансевропейской транспортной сети TEN-T. В транспортный коридор планируют добавить Украину, чтобы поезда из Львова шли через всю Европу.

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Как сообщают испанские издания, изменения в проект TEN-T добавили депутаты Европарламента Инмакулада Родригес-Пиньеро и Изабель Гарсиа Муньос. Их поддержал еврокомиссар прибрежной железнодорожной оси Жозеп Висент Бойра.

Таким образом, Средиземноморский железнодорожный коридор станет единственным, полностью проходящим через Европу с запада на восток. Базовая сеть должна быть готова к 2030 году, ее расширят до 2040 года, а полностью коридор начнет функционировать до 2050 года.

Сообщение начнется от южного побережья Испании, пролегая через Альмерию, Гренаду и Антекеру, а закончится во Львове – этот город станет крайней восточной точкой на карте европейских железных дорог.

Пассажирские поезда будут двигаться со скоростью 160 км/ч и пересекать границы всего через 25 минут.

По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, соглашение о новом железнодорожном коридоре является ключевым этапом в развитии Европейского Союза. Он подчеркнул, что это не только укрепит единство ЕС, но и стимулирует экономический рост.

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