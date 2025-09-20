Украинцам "пообещали" евро по 55 грн: верить ли такому прогнозу

Курс евро в Украине в 2026 году может пересечь "психологическую" отметку в 50 грн и подняться до уровня 54-55 грн/евро. Однако это возможно только при соблюдении двух условий – реализации довольно пессимистичного "бюджетного" прогноза по курсу доллару одновременно с укреплением евро к американской валюте.

Такой сценарий допускает экономист Олег Устенко. Свой прогноз он озвучил, комментируя предложенный правительством проект госбюджета-2026.

Главное, что нужно знать

"Магистральный" курс пары евро-доллар в 2026 году может достичь 1,2 долл. за евро (сейчас – 1,17 долл./евро).

в 2026 году может достичь 1,2 долл. за евро (сейчас – 1,17 долл./евро). В таком случае, если среднегодовой курс доллара в Украине в 2026 году составит 45,5 грн/долл. (в бюджете "прописано" 45,7 грн), Устенко предлагает рассчитать курс евро , умножив 45,5 на 1,2 – будет 54,6 грн .

, умножив 45,5 на 1,2 – будет . При этом есть важные нюансы, которые следует учитывать, решая, верить ли такому прогнозу : 1) при предложенной формуле расчета евро по состоянию на 20 сентября стоил бы 49,47 грн , однако официальный курс НБУ на этот день – 48,79 грн/евро; 2) "прописанный" в госбюджете курс является исключительно расчетным показателем, и этот прогноз зачастую вообще не сбывается : к примеру, на 2025-й год "закладывали" среднегодовой курс 45 грн/долл., а за 8 мес. этого реальный средний курс составил 41,62 грн/долл.

:

"Главная задача, которая стоит перед населением – это сохранить свои сбережения... Если ты веришь в курс 45,5 среднегодовой, то, соответственно, среднегодовой евро на следующий год ты должен видеть где-то на уровне около 54-55 гривен за 1 евро", – резюмировал сам Устенко.

Курс доллара до конца 2025 года: чего ждут эксперты и банкиры

К концу 2025 года курс гривни по отношению к доллару может находиться в пределах 43-43,5 грн/долл., прогнозирует целый ряд аналитиков. То есть, по их мнению, с сентября по декабрь гривня может девальвировать примерно на 5%.

Впрочем, по словам члена наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елены Билан, прогноз не является "фиксированным" – допускается, что к концу года курс валюты будет ниже заявленного. Билан признала, что прогнозирование курса доллара является сложной задачей, "похожей на угадывание".

Примерно о том же говорит вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотичные или "аритмичные" колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно – без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивая спрос и предложение", – объяснил он OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA также разбирался, какого курса украинцам следует ожидать в течение всей осени, что на него будет влиять и следует ли ожидать обвала гривни.

